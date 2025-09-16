Free contourne l'interdiction d'accès aux sites porno en intégrant un VPN dans ses forfaits

La nouveau service Free mVPN est directement intégré aux forfaits déjà existants et sans coût supplémentaire.

Free donne une nouvelle fois un grand coup dans la fourmilière. L'opérateur français dévoile mVPN, un service de VPN directement intégré à son réseau mobile et proposé aux abonnés des forfaits Free 5G et Série Free. Ce VPN est disponible sans coût supplémentaire et permet de se localiser dans deux destinations différentes, l'Italie et les Pays Bas.

C'est la première fois qu'un opérateur inclut un service de VPN au grand public sans proposer de surcoût pour y accéder. Selon le communiqué officiel : "Free mVPN est simple à activer, fiable et doté d'une protection contre les contenus malveillants." Xavier Niel, PDG de l'entreprise, s'est également targué d'un petit commentaire suite à cette annonce en déclarant "qu'un VPN ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns (...) Encore une fois, Free rend du pouvoir d'achat aux Français."

Le service Free mVPN est notamment activable en un clic et prévoit des sessions pouvant aller jusqu'à 12h de connexion. Pour y accéder, les abonnés Free n'ont qu'à accéder à leur espace abonné ou leur application Free et trouver le VPN dans les options.

Une offre VPN en plein boom en Europe

Cette intégration soudaine d'un VPN au coeur d'un forfait mobile n'est pas une coincidence. L'usage des VPN a explosé ces derniers mois, notamment après la règlementation de vérification d'âge pour accéder à plusieurs sites pornographiques. Selon les chiffres de Proton VPN, le taux d'utilisation des VPN a bondi de plus de 1400% après le mois de juillet 2025 et la mise en place du système de vérification d'âge sur ce type de sites. Au Royaume-Uni, c'est une augmentation de plus de 1300% qui aurait été constatée par le site Top10VPN qui surveille régulièrement les tendances de ce genre d'outils en ligne.