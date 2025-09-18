Meta Ray-Ban Display : les lunettes signent une révolution, les premiers retours sont stupéfaits

Dévoilés en grande pompe lors de la dernière conférence de Meta, ces lunettes connectées avec un écran intégré dans le verre font sensation auprès des premiers testeurs.

Meta aurait-il signé une vraie révolution ? Lors de sa dernière conférence Meta Connect 2025, la firme a dévoilé trois nouvelles lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban et Oakley. Si les deux premières paires ne font qu'améliorer les performances des lunettes Meta déjà connues, le dernier produit, les Meta Ray-Ban Display, aurait largement impressionné les premiers testeurs.

Les Meta Ray-Ban Display sont une paire de lunettes crées en partenariat avec l'entreprise Meta (Facebook, Instagram...) et le constructeur Ray-Ban. A la différence des précédents produits de la firme, les Display intègrent un écran pleinement intégré afin de remplacer votre smartphone. De multiples fonctions y sont disponibles comme la gestion de WhatsApp, le suivi d'un itinéraire ou l'assistance par IA. Plusieurs journalistes spécialisés ont déjà été invités à tester les Meta Ray-Ban Display et leurs retours sont dithyrambiques.

"Les meilleures lunettes que j'aie jamais testées"

C'est ainsi que Victoria Song, reporter pour le site The Verge désigne le dernier produit de Meta. Cette dernière couvre le sujet des lunettes connectées depuis plusieurs années avec également un documentaire à son nom sur le sujet. Dans ses premiers tests des lunettes, Victoria explique que les fonctionnalités des Meta Ray-Ban Display sont impressionnantes. La journaliste mentionne notamment le contrôle par les gestes de la main qui sont intuitifs, même lorsque ces dernières ne sont pas visibles par les lunettes.

Du côté de la France, certains journalistes ont également pu mettre la main sur une première démonstration des Meta Ray-Ban Display. C'est notamment le cas de Nicolas Lellouche du site Numerama. Le journaliste explique avoir été "bouche bée" par les lunettes de Meta et ses différentes fonctionnalités. Nicolas rappelle que les fonctions permettent notamment de s'affranchir d'un smartphone ou d'une montre connectée.

Les Meta Ray-Ban Display seront disponible à la fin du mois de septembre aux Etats-Unis à partir de 799 dollars. A l'heure actuelle, une sortie en Europe n'est envisagée que pendant le courant de l'année 2026.