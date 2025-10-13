Samsung Galaxy S26 : La firme serait-elle prête à copier l'iPhone ?

Plusieurs clichés d'un potentiel Samsung Galaxy S26 laissent songeur.

Le monde des smartphone est un cycle sans fin où chaque constructeur analyse les meilleures nouveautés des autres afin de se les approprier. C'est pourquoi on retrouve régulièrement de nouvelles fonctionnalités de l'iPhone sur d'autres appareils Android, et vice-versa. Pourtant, Samsung est actuellement au coeur de nombreux débats quant à une nouveauté qui serait prévue pour ses prochains smartphones S26, S26+ et S26 Ultra.

En 2025, Apple a surpris bon nombre de personnes en dévoilant un tout nouveau coloris jusqu'ici exclusif pour ses iPhone : l'orange cosmique. Certains l'adorent, d'autres le déteste, mais ce coloris ne semble laisser personne indifférent... Au point d'intéresser Samsung ? Sur les forums du site Reddit, un internaute aurait généré des images des potentiels smartphones à venir de la firme dont certains bénéficieraient du fameux orange cosmique comme couleur.

© Reddit

Difficile de connaître la provenance ou même la fiabilité de ces images. D'autant qu'un petit morceau en bas à gauche semble correspondre au logo de l'IA de Gemini qui permet de générer des images. Le post Reddit précise bien qu'il ne s'agit nullement des S26 officiels (qui doivent de toute façon toujours être en pré-production à l'heure actuelle) mais d'images générées pour imaginer à quoi ressembleront les smartphones.

La piste d'un Samsung Galaxy S26 de couleur orange reste donc faible, mais plausible. Samsung a bien repris de nombreuses idées provenant de l'Apple Watch Ultra et des AirPods pour ses dernières montres connectées et écouteurs sans-fil. Le public adhèrera-t-il à un Samsung Galaxy S26 orange ? Seul le temps nous le dira.