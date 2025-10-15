De nombreux Français sont dans l'illégalité totale : ai-je le droit d'utiliser Google Maps au volant ?

De nos jours, utiliser son téléphone pour se diriger au volant est presque aussi courant que passer les vitesses. Les automobilistes ignorent pourtant que certains gestes peuvent être illégaux.

Qui n'a jamais utilisé son smartphone pour se repérer au volant de sa voiture ? Les applications de navigation comme Google Maps, Waze ou encore Apple Plans, très utilisées à travers le monde, ont justement pour but d'aider à se repérer en conduisant. Dans certains cas pourtant, les automobilistes peuvent être punis d'une amende voire d'un retrait de permis.

Utiliser les applications de navigation au volant requiert en effet une solide connaissance du Code de la route, qui précise très bien ce qui est légal ou non au regard de la loi française. Alors qu'un sondage réalisé par AXA Prévention en 2024 indique que près de 77% des Français utilisent leur téléphone en voiture, l'usage est une pratique très encadrée, puisqu'elle peut entrer en conflit avec certaines règles.

Dans le sondage, on apprend ainsi que 31% des conducteurs consulteraient ou enverraient des SMS en conduisant, ce qui est évidemment prohibé. 46% s'en serviraient pour téléphoner, ce qui est permis en Bluetooth à condition que le son sorte bien des hauts parleurs de la voiture. Les oreillettes, kit mains libres et autres écouteurs sont désormais aussi interdits.

66% des personnes interrogées déclarent également se servir de leur smartphone comme GPS pour se diriger pendant leurs trajets. Ceux-là restent dans la légalité s'ils n'utilisent pas leur téléphone pour autre chose ou s'ils ne le tiennent pas dans leur main. Un seul emplacement est, en effet, autorisé selon le Code de la route, et ne pas le respecter revient à tomber dans l'illégalité.

L'article R. 412-6 du Code de la route est clair sur la position obligatoire de votre smartphone : vous avez le droit d'accrocher votre appareil sur votre pare-brise ou le tableau de bord à condition qu'il serve à vous diriger et n'obstrue pas votre vision durant votre trajet : "Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit", indique la loi.

Une contravention de 4e classe réprimée par une amende forfaitaire de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis peut ainsi être appliquée si vous tenez votre téléphone en main, mais également si vous le portez à votre oreille pour passer un appel. Mais vous serez sanctionné encore plus fort si vous utilisez votre téléphone pour regarder autre chose qu'un GPS : une amende d'un montant maximal de 1 500 euros est prévue en plus d'un retrait de 3 points sur votre permis de conduire et une confiscation de votre téléphone. Cela vaut également si vous téléphonez ou envoyez des SMS avec un kit ou une option mains-libres puisque l'écran et vos interactions auront tendance à diminuer votre concentration sur la route.