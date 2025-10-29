Le stockage de votre téléphone est saturé ? WhatsApp déploie bientôt un nouveau bouton magique

Avec les innombrables photos ou vidéos que vous pouvez recevoir, l'application peut rapidement être saturée. Pour empêcher ce problème, un nouveau bouton va faire son apparition.

Qui n’a jamais été contraint de supprimer des fichiers ou des photographies en raison d’un manque de place sur son appareil ? L’application WhatsApp, à travers laquelle il est récurrent de recevoir vidéos, photos ou documents volumineux, est parfois la source de ce problème de stockage.

Un problème qu’il sera prochainement bien plus simple d’éradiquer, grâce à une prochaine mise à jour que Meta (la maison-mère de WhatsApp) va déployer à destination des utilisateurs d’iOS. Voici à quoi vous devez vous attendre et en quoi consiste ce futur « bouton magique », si l’on en croit les informations du site WABetainfo.com.

WhatsApp fait un grand pas en avant concernant la gestion de son stockage. Grâce à la version 25.31.10.70, une nouvelle fonctionnalité fait son arrivée pour les utilisateurs d’iOS. Pour l’instant réservé à une poignée de testeurs bêta, un bouton inédit fait son arrivée dans la messagerie de Meta. Son intérêt ? Gérer de façon beaucoup plus rapide et instinctive le stockage de l’application.

Ce bouton WhatsApp, intitulé « Gérer le stockage », est trouvable en cliquant directement sur le profil de n’importe quelle personne ou de n’importe quel groupe. Son nom ne laisse aucun secret : cliquer dessus permet d’organiser les photos, vidéos ou documents reçus selon les conversations pour mieux les supprimer et gagner de la place de stockage.

Autrement dit, ce bouton comporte la même fonctionnalité que le traditionnel "gérer le stockage", qui lui se terrait dans les paramètres généraux de WhatsApp. Cette mise à jour 25.31.10.70 repose donc sur un aspect purement pratique pour les utilisateurs.

Grâce à ce nouveau dispositif, WhatsApp espère faciliter la gestion du stockage, évitant à ses utilisateurs de trifouiller dans les paramètres généraux. L’espace pouvant être rapidement saturé, il devient bien plus aisé de gagner de la place sur la messagerie de Meta.

Si cette fonctionnalité inédite demeure réservée à quelques rares élus, elle devrait se généraliser de façon progressive, comme c’est le cas pour les autres mises à jour régulièrement déployées sur l’application. Assurez-vous donc de garder votre WhatsApp à jour fréquemment afin de bénéficier du nouveau bouton d'ici les prochaines semaines.