Nothing Phone (3a) Lite : Nothing mise sur l'essentiel pour dévoiler un smartphone à l'excellent rapport qualité/prix

Après la sortie de son dernier smartphone haut de gamme, Nothing prend le contrepied en dévoilant l'un de ses smartphones les plus abordables.

Vous désirez acquérir un smartphone de chez Nothing, mais le dernier Nothing Phone 3 vous semble un peu trop onéreux ? La firme a pensé à vous en annonçant son nouveau smartphone : le Nothing Phone (3a) Lite. Ce dernier se concentre sur l'essentiel des meilleurs atouts de la marque tout en proposant un prix très abordable pour les consommateurs.

Selon les dires de Nothing, le Phone (3a) Lite a été pensé pour "offrir l'expérience unique de Nothing à un plus grand nombre de personnes." Ce nouvel appareil prend donc la succession des précédents Phone (2a) avec toujours un design unique, disponible en blanc ou en noir, et l'ajout d'une petite LED en bas du smartphone. Cette dernière, baptisée "Glyph Light", permet de recevoir vos notifications lorsque le smartphone est posé sur sa face avant.

Côté puissance, le Phone (3a) Lite est pourvu d'une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro. Un processeur que l'on a déjà retrouvé du côté de Realme, Oppo ou encore Motorola, mais dans une version moins puissante. Cette puce est accompagnée de 8 Go de mémoire vive pour piloter vos jeux et applications du quotidien ainsi qu'une double connexion 5G et la compatibilité avec le Wifi 6 et le Bluetooth 5.3.

© Nothing

Pour ce qui de la photo, Nothing a équipé son Phone (3a) Lite de trois capteurs à l'arrière et une caméra à l'avant :

Module principal de 50 Mpx

Capteur ultra grand angle de 8 Mpx

Objectif macro

Caméra selfie de 16 Mpx

Nothing n'oublie pas de proposer un bel écran de 6,7 pouces pour son Phone (3a) Lite avec une luminosité maximale de 3000 nits et une luminosité extérieure de 1300 nits. Le smartphone est également doté d'une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire au quotidien.

Le Nothing Phone (3a) Lite est désormais disponible à l'achat ou précommande à partir de 249 euros (8+128 Go). Une autre version est également proposée à 279 euros (8+256 Go).