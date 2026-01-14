Ventes de smartphones : un nouveau numéro 1 mondial s'impose en 2025, et ce n'est plus Samsung

L'année 2025 aura marqué une belle progression pour les ventes de smartphones à travers le monde. Samsung perd son trône et deux marques enregistrent d'excellents résultats.

Le marché des smartphones se relève doucement, mais sûrement, de la crise du Covid. Après une chute assez spectaculaire des ventes en 2020, le marché mondial des téléphones portable progresse désormais de 2% en 2025, avec une demande croissante sur le segment du "premium". Certaines marquesse distinguent plus que d'autres, même si le top 5 reste relativement stable.

Chaque année, c'est un peu la guerre entre Apple et Samsung pour réclamer la place de numéro 1 des ventes. En 2024, Samsung avait surpris en faisant jeu égal avec la firme de Tim Cook et les deux entreprises se partageaient respectivement 18% des parts du marché global. Une égalité également observée l'année précédente, mais qui prend fin aujourd'hui !

C'est bien Apple qui prend désormais la place de marque numéro 1 en ventes de smartphone en 2025. La firme de Cupertino couvre 20% des parts totales des ventes de téléphones cette année avec une nette progression de 10% dans le secteur des livraisons d'iPhone. Selon l'analyse du site Counterpoint, ce résultat s'explique aussi bien par le succès des iPhone 16 sur la durée que par la sortie très appréciée des derniers iPhone 17.

Samsung termine donc 2025 sur la deuxième place du podium, notamment grâce à ses smartphones milieu de gamme, les Samsung Galaxy A. Le rapport souligne tout de même une belle progression des téléphones premium et des pliables que sont les Galaxy S25 et le Galaxy Z Fold 7.

La troisième place revient une nouvelle fois à Xiaomi, qui est la seule marque qui reste stable sur un an. Avec 13% de parts de marché, la firme cartonne aussi bien sur les smartphones premium que les téléphones de milieu de gamme.

Mentionnons tout de même une donnée peu visible sur le graphique de Counteproint : deux marques affichent une très belle progression en 2025 :

Nothing établit un record avec une progression de ventes de +31% par rapport à 2024. Cela s'explique certainement par la sortie du dernier Nothing Phone 3, attendu depuis plusieurs années par les fans de la marque.

Google progresse, quand à lui, de 25% avec ses célèbres téléphones Google Pixel. En faisant le pari de l'intelligence artificielle, la firme de Mountain View parvient à se distinguer du reste de la concurrence.

Si 2025 a donc été une belle année au global pour les marques de smartphones, l'avenir s'annonce assez tumultueux. Selon les observations du directeur de recherche de Counterpoint, il y a fort à parier que le marché global se stabilise ou recule en 2026. Ces perspectives s'expliquent par la forte pénurie de mémoire vive, notamment liée à l'essor de l'intelligence artificielle, qui risque d'entrainer une hausse des prix des composants sur le marché.