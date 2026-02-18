Si votre iPhone figure sur cette liste, il sera très probablement obsolète d'ici la fin de l'année

Apple s'apprête à proposer une nouvelle mise à jour pour ses iPhone, mais tous les modèles ne seront pas concernés.

Si vous avez un iPhone qui commence à avoir quelques années au compteur, il va peut-être bientôt falloir vous préparer à faire vos adieux. Cette année, Apple prévoit de mettre à jour ses appareils dont son cultissime iPhone qui passera à iOS 27. Un an après la très grosse mise à jour qu'était iOS 26 (et son interface "liquid glass"), Apple dévoilerait prochainement la nouvelle version de son expérience utilisateur.

Hélas, et comme c'est régulièrement le cas avec de nouvelles mises à jour d'envergure, tous les modèles de smartphones ne seront pas concernés. En 2026, ce sont pas moins de quatre iPhone plus ou moins récents qui pourraient s'avérer "obsolètes" avec l'arrivée d'une nouvelle mise à jour.

L'an dernier, Apple avait fait beaucoup de bruit en dévoilant iOS 26 qui équipe désormais une majorité d'iPhone récents. Cette grosse mise à jour mettait cependant de côté plusieurs anciens modèles comme l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR qui ne pouvaient plus se mettre à jour.

Selon les dernières rumeurs et habitudes d'Apple, la firme déciderait cette année de ne pas proposer sa prochaine mise à jour sur la génération d'iPhone 11 sortie en 2019. Cela comprend donc l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. La liste comprendrait également l'iPhone SE sorti l'année suivante que l'on appelle plus communément "iPhone SE 2".

Privés de la mise à jour iOS 27, ces quatre iPhone seraient toujours utilisables par la suite. Ces derniers ne recevront cependant plus de nouveautés et seront considérés comme "obsolète" par Apple qui se contentera de leur fournir quelques patchs de sécurité de temps à autre. Il sera donc fortement recommandé de changer de smartphone si vous disposez de l'un des iPhone, par mesure de sécurité.

La mise à jour d'iOS 27 devrait être déployée d'ici le mois de septembre aux côtés des nouveaux iPhone 18. D'ici là, Apple devrait dévoiler la liste des appareils concernés sur son blog officiel afin de préparer les utilisateurs qui devront potentiellement changer de smartphone dans les mois à venir.