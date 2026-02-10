Essential Apps : Nothing ouvre son IA permettant de créer vos propres applications

Cette technologie ne nécessite que quelques lignes de texte pour créer votre application idéale.

"Le monde est rempli d'applications, mais presque aucune n'est construite spécialement pour vous", voilà comment la firme Nothing décrit sa nouvelle technologie baptisée "Essential Apps". Désormais disponible en version bêta pour certains utilisateurs, cette plateforme vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle afin de créer votre propre application en seulement quelques lignes de texte.

Essential Apps est une technologie disponible au sein de programme Playground, un site web et initiative lancé par Nothing afin de tester plusieurs nouveautés avec les utilisateurs et fans de la marque. Concrètement, cette technologie permet aux utilisateurs agrées de créer leur propre application personnalisée selon quelques lignes de texte.

L'exemple parfait vient de la vidéo de présentation de Nothing : une jeune femme demande une application lui conseillant les meilleurs moments pour aller courir. L'application doit cependant tenir compte de la météo, de l'agenda de l'utilisatrice et de ses habitudes de course. Une fois ces conditions tapées, l'application est crée spécialement pour l'utilisatrice.

Disponible depuis quelques mois en version de prototype alpha, Essential Apps s'ouvre un peu plus aux internautes avec une sortie globale prévue "plus tard dans l'année" selon Nothing. Les utilisateurs peuvent d'ores-et-déjà s'inscrire sur le site de Playground pour prévoir leurs futures applications personnalisées.