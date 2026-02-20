Personne n'en profite : Auchan vous paye si vous ramenez vos vêtements, l'échange est très simple

Comme chez Kiabi ou H&M, vous pouvez obtenir un bon d'achat par sac de vêtements ramené chez Auchan. Voici comment faire !

De nombreux Français ont raté l'information. Depuis le début de l'année dernière, il est absolument interdit de jeter les textiles à la poubelle. Cette annonce choc a été mise en place par le gouvernement alors que 62% des vêtements finissent à la décharge ou sont incinérés et que les produits issus de la fast-fashion ne peuvent généralement pas être recyclés. De plus, les bornes de récupération de vêtements se font de plus en plus rares. Ainsi, se débarrasser de vetements dont nous n'avons plus d'utilité est de plus en plus compliqué.

Pour faire face à ces difficultés, tout en attirant toujours plus de clients, plusieurs marques ont décidé de récompenser les consommateurs qui leur ramènent leurs vêtements usagers. Chez H&M par exemple, il est possible d'obtenir un bon d'achat d'environ 5€ ou 15% de réduction sur l'article de notre choix pour la collecte d'au moins 3 vêtements. Le programme de recyclage peut aussi permettre aux membres de récolter des points de fidélité. De son côté, l'enseigne Kiabi propose de racheter directement les vêtements récents et en bon état. Une fois les dépots validés, le consommateur reçoit un bon d'achat par e-mail qu'il peut utiliser en magasin ou en ligne.

Mais encore faut-il disposer de l'une de ces deux enseignes proches de chez soi pour y déposer les vêtements dont on ne veut plus. Pour ceux qui n'en ont pas, une chaine de supermarchés présente un peu partout en France propose un système similaire en échange d'un bon d'achat de 5 €. Pour le récupérer, il suffit de déposer ses sacs d'anciens vêtements dans un point de collecte dédié installé dans l'un des points de vente Auchan partenaire. Le bon côté ? Tous les vêtements sont généralemant acceptés, quel que soit leur état, à condition qu'ils soient propres et secs bien sûr. "Pour que votre sac de vêtements soit bien repris, il faut que celui-ci soit rempli au moins pour moitié de vêtement en bon état", explique tout de même l'entreprise.

© Adobe Stock

L'enseigne française s'appuie sur le programme Once Again, spécialisé dans la collecte, le tri et la valorisation des textiles pour réaliser cette opération depuis 2020. "La reprise d'anciens vêtements par Auchan est valorisée d'un bon d'achat de 5€ valable sur les rayons textiles du groupe. Ce bon est utilisable à partir de 25€ d'achat dans ce rayon", confie Once Again. "Vous faites un bon geste pour l'écologie mais vous êtes également récompensés". Une opération 100% bénéfique !

Une fois récupérés et triés, les vêtements ont un avenir différent. Ceux qui sont encore en bon état sont réemployés et remis en circulation, tandis que les pièces trop abîmées sont recyclées afin de créer de nouvelles fibres textiles. "Également, le groupe Auchan met en place des points de collecte pour reprendre les vieux vêtements sur ses parkings", rappelle Once Again. De quoi donner l'envie de faire du ménage dans sa penderie !