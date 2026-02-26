Samsung Galaxy S26 : où trouver les meilleures offres de précommande ?

Dévoilés récemment lors d'une grande conférence, les Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra bénéficient déjà de multiples offres de promotion avant leur sortie.

Une fois n'est pas coutume, Samsung vient de dévoiler trois nouveaux smartphones pour l'année 2026 : les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont les derniers fleurons technologiques de la marque. Désormais proposés en précommande avant leur sortie officielle, ces trois téléphones affichent des prix relativement élevés. Il est cependant possible de profiter de multiples promotions sur différents sites, et on vous les répertorie ici.

Le meilleur bon plan : Samsung.com

Il s'agit d'une sacrée surprise, mais le meilleur moyen de faire des économies sur les S26 est de commander directement sur le site de Samsung. La firme a envoyé de multiples offres et codes promo aux membres du site, notamment via le programme Samsung Rewards.

Si vous êtes déjà membre du programme et habitué aux achats chez Samsung, il y a de fortes chances que le site officiel soit votre meilleur bon plan pour acquérir un Galaxy S26. Vous devriez y obtenir un code promo spécial d'une valeur de 100 euros ainsi que la reprise d'un ancien appareil et l'utilisation de vos points Rewards.

Fnac et Darty doublent la mémoire du Galaxy S26

Du côté de nos enseignes de tech française préférée, plusieurs bonus sont proposés du 25 février au 10 mars inclus. Ces bonus peuvent être en ligne ou en magasin alors faites bien attention :

Pour l'achat d'un S26, S26+ ou S26 Ultra : doublez la mémoire de l'appareil sans coût supplémentaire

Pour l'achat en magasin d'un S26, S26+ ou S26 Ultra : bonus de reprise sur votre ancien appareil

d'un S26, S26+ ou S26 Ultra : bonus de reprise sur votre ancien appareil Pour les 100 premiers acheteurs du Samsung Galaxy S26 Ultra : une boite mystère d'une valeur de 400 euros offerte (à ajouter au panier)

Samsung Galaxy S26 6,3" 5G Nano SIM 512 Go

Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9" 5G Nano SIM 512 Go Violet

Boulanger double la mémoire et propose plusieurs codes promo

Une offre assez semblable à celle de la Fnac et de Darty sur le papier ! Boulanger propose également de doubler les capacités de mémoire sans surcoût. Ainsi, le prix d'un Galaxy S26 512 Go est celui d'un Galaxy S26 256 Go.

La firme propose en bonus deux codes promos :

Code 100€ sur les Galaxy S26 Ultra avec le code 100S26

Code 50€ sur les Galaxy S26 et S26+ avec le code 50S26

L'ensemble de la gamme Samsung Galaxy S26 est à retrouver sur le site de Boulanger.

Les offres des opérateurs (Sosh, SFR, Orange...)

Plusieurs promotions sont également proposées par les opérateurs, mais elles sont parfois réservées à leur clients. C'est notamment le cas chez Sosh qui propose la nouvelle série Galaxy S26 avec un code promo NEWS26 pour les utilisateurs abonnés à l'un de ses forfaits.

Du côté de Red By SFR, vous retrouverez plusieurs promotions avec 200 euros de remise immédiate jusqu'à 10 mars 2026. Cette promotion s'ajoute à 100 euros supplémentaires remboursés après achat sur les Galaxy S26.

Orange propose également plusieurs réductions pour l'achat d'un Samsung Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra sur son site officiel. Le montant final dépendra cependant du forfait Orange dont vous disposez. Plus votre forfait est musclé, plus vous aurez un prix intéressant. Il est également possible de régler en 24 mensualités si votre budget est trop juste.