Pas besoin de four : cette recette simple de tarte au citron meringuée a déjà conquis 500 000 personnes

Pour réaliser une tarte au citron meringuée sans difficulté et sans four, voici la recette d'une blogueuse culinaire espagnole.

Il y a des choses qui ne changent pas. Ces dernières années, plusieurs dizaines de classements ont tenté de déterminer quel est vraiment le dessert préféré des français. Alors que le tiramisu, la mousse au chocolat et le fondant n'ont fait qu'entrer et sortir du podium, la tarte au citron meringuée a toujours gardé une place de choix parmi les trois desserts favoris des consommateurs.

Malheureusement, la plupart des amoureux de desserts ne peuvent déguster de tarte au citron meringuée qu'au restaurant. En effet, la recette traditionnelle n'est pas simple à suivre et demande un grand nombre d'ustensiles que tout le monde n'a pas en sa possession.

Pour répondre à ce problème, la blogueuse culinaire espagnole Paula Moguilevsky a partagé sa recette de tarte au citron meringuée "saine, gourmande" et surtout, sans four ! Déjà visionnée 487 000 fois, la vidéo récapitulative a charmé les pâtissiers en quête de simplicité.

© Adobe Stock

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin si vous disposez d'un moule d'environ 18 cm (si votre moule est grand, doublez les quantités). Pour la base, il vous faudra 200 grammes de biscuits et de 75 g de beurre fondu ou d'huile de coco pour ceux qui veulent une recette plus légère. Les biscuits peuvent être trouvés facilement en supermarché puisque des petits-beurre ou des palets bretons feront l'affaire. Pour la crème au citron, procurez-vous 2 jaunes d'œufs, 50 g de fécule de maïs, 100 ml de jus de citron, 200 ml de lait, le zeste d'un citron et 100 g de sucre (ou une cuillère à soupe de stévia). Enfin, pour la meringue, il vous faudra 2 blancs d'œufs et 60 g de sucre.

Commencez par mélanger les biscuits avec le beurre jusqu'à ce que le mélange devienne sableux, puis tapissez-en un moule à charnière. Si vous n'avez pas de moule à charnière, couvrez le moule standard d'une pellicule film plastifié pour faciliter le démoulage.

Dans un bol, mélangez ensuite tous les ingrédients de la crème et cuisez-la au micro-ondes pendant 30 secondes. Remuez, puis remettez la préparation au micro-ondes 30 secondes. Répétez l'opération jusqu'à épaississement. Le mélange va s'épaissir davantage en refroidissant, il ne doit donc pas être trop dur ou trop épais. Versez ensuite la garniture sur la base et placez le tout au réfrigérateur pendant au moins une heure.

Pour réaliser la meringue, battez les blancs d'œufs avec le sucre 1 minute, puis cuisez la mixture au micro-ondes pendant 1 min. Répétez l'opération jusqu'à ce que le mélange épaississe et soit homogène. Si le mélange peine à devenir ferme, laissez-le reposer 30 secondes et battez-le. Une fois que vous avez obtenu la texture souhaitée, ne vous reste plus qu'à recouvrir le gâteau de meringue et à déguster !