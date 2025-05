Que valent vraiment les nouveaux oignons "qui ne font pas pleurer" ? UFC-Que choisir a tranché

UFC-Que Choisir a testé la promesse des nouveaux oignons qui ne font pas pleurer, vendus chez Carrefour et Grand Frais. Le verdict est sans appel.

"Fini de pleurer… mais pas de vous régaler". C'est avec ce slogan bien pensé que les oignons de la marque Sunions se sont imposés partout en France, jusqu'à atterrir sur les étalages des enseignes Grand Frais et Carrefour. Selon les mots inscrits sur leurs étiquettes et sur leur site internet, les oignons de la marque française sont les premiers à ne pas faire pleurer quand on les coupe. Un atout bien pratique quand on sait à quel point cette corvée est désagréable au quotidien.

Pour s'assurer que cette description n'est pas mensongère, les spécialistes d'UFC-Que Choisir ont tout simplement décidé de se procurer la nouvelle variété d'oignons jaunes et de la tester. Pas de panique, ces nouveaux aliments doux avec les yeux, mais élus saveur de l'année 2025, ne sont pas issus de modifications scientifiques. Les oignons Sunions ont été inventés grâce à des croisements naturels. Nés en Auvergne, ils sont aujourd'hui cultivés dans la Drôme, la Beauce, le Tarn et le Gard.

Décrits comme une "variété fragile" par l'entreprise elle-même, ces oignons sont ils vraiment à l'épreuve des larmes ? "Les conclusions de notre vérification sont sans appel : à l'épluchage, pas une gêne.", reconnait le magazine français. "À la découpe, pas une larme. À la cuisson, toujours pas le début du torrent qui habituellement s'abat sur les joues. À peine un léger picotement…" Mission réussie pour Sunions !

© Sunions

En plus du croisement entre plusieurs variétés différentes, les oignons perdent leur aptitude irritante grâce à un temps de maturation entre l'arrachage et la commercialisation. Et ce temps gardé secret par les agriculteurs de Sunions fait bien les choses puisque leur produit ne laisse pas non plus d'odeur sur les mains. Le luxe suprême lorsque l'on prépare régulièrement des confits, des tartes ou encore des soupes à l'oignon !

Bien que conquis par les capacités et par le goût de la variété étudiée, UFC-Que Choisir a relevé un point important : les oignons ne sont pas disponibles en bio, malgré leur tarif très élevé. En effet, un filet de 1 kg d'oignons jaunes filière qualité Carrefour coûte 2,59 € tandis qu'un filet de 1 kg d'oignons jaunes Sunions est vendu pour 6,78 €. "De quoi tirer les larmes aux consommateurs sensibles à la fois des yeux, et aux potentielles conséquences de leurs achats sur la santé humaine et l'environnement !", regrette l'union fédérale des consommateurs.