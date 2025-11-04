"La couleur n'a rien à voir" : voici les deux critères à vérifier pour choisir une bonne clémentine

Pas question de se fier à la couleur pour choisir une clémentine sucrée et juteuse, cet expert dévoile les vraies astuces à connaître.

La saison des clémentines est enfin ouverte ! Alors qu'elles peuvent encore être peu mûres en octobre, les clémentines révèlent tout leur potentiel dès les premiers jours du mois de novembre. Celles de Corse arrivent sur les étals... Sucrées et juteuses, ces dernières font partie des fruits préférés de nombreux Français. Malheureusement, si elles ne sont pas choisies correctement, elles peuvent avoir un goût plus que désagréable, aigre, amer, fade ou même alcoolisé.

Selon le créateur de contenu connu sous le pseudonyme @Prendsunfruit, il ne faut surtout pas se fier à la couleur des clémentines pour les choisir au supermarché, même si cela pourrait être notre premier et seul réflexe. "Chez les agrumes, la couleur n'a rien à voir avec la maturité", explique-t-il dans l'une de ses vidéos. "Ce qui permet à un agrume de devenir juteux, c'est la chaleur qu'il reçoit pendant la journée. La coloration, elle, se fait grâce au froid que reçoit le fruit durant la nuit". En vérité, c'est l'amplitude thermique entre le jour et la nuit qui permet à la chlorophylle, responsable de la couleur verte, de se dégrader et de laisser place aux pigments de caroténoïdes, responsables des couleurs orangées.

Mais alors, quels critères faut-il prendre en compte pour choisir les clémentines les plus mures ? Selon le jeune vidéaste, il faut tout d'abord se fier à la fermeté du fruit. "La clémentine ne doit pas être trop dure ou ferme, car en mûrissant, les fibres du fruit ramollissent", indique le spécialiste, auteur de la newsletter spécialisée Clarté Alimentaire. Une clémentine dont la chair est trop ferme n'est donc pas assez mûre.

© Adobe Stock

Mais attention, l'agrume choisi ne doit pas non plus être trop mou ! "Cela indique que le fruit est trop vieux et qu'il est resté stocké au frigo. Dans ce cas-là, il sera sec et sans goût", regrette le spécialiste. Il conseille ainsi de simplement vérifier si le doigt peut s'enfoncer légèrement et qu'il y a une petite résistance.

Le vidéaste aux 147 000 abonnés conseille par ailleurs de se fier au poids du fruit. "Plus une clémentine est lourde, plus elle est mûre, car elle est remplie de jus", indique-t-il avant d'ajouter : "surtout, n'achetez pas de clémentine dure en pensant que vous la laisserez murir : la clémentine est un fruit non climatérique : elle arrête de murir dès qu'elle est récoltée". Grâce à ces précieux conseils, adieu les faux espoirs !