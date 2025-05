"Ce n'est pas conseillé" : voici le secret des spécialistes pour conserver les asperges plusieurs jours sans problème

Les asperges sont une denrée rare et chère au printemps. Voici l'astuce d'une association de professionnels pour les conserver au mieux.

Sur les 12 mois qui composent une année, les asperges ne peuvent se déguster que pendant quelques semaines. Vertes ou blanches, il s'agit d'un légume de printemps qui ne peut être dégusté qu'entre mars et mai, voire juin pour les plus chanceux. En plus d'être rares, les asperges sont aussi l'un des aliments les plus chers de la saison, la faute à une récolte à la main assez laborieuse et surtout minime.

Il est donc logique que la conservation de ce produit bon pour les femmes enceintes et l'équilibre intestinal, mais aussi et surtout succulent, soit primordiale pour les consommateurs. Mal conservé, il peut avoir un goût acide et durcir très rapidement et devenir complètement immangeable. La seule solution dans ce cas sera de le jeter à la poubelle, à contrecœur. Pour éviter aux consommateurs de gaspiller de la nourriture et de l'argent, les 150 producteurs de l'Association des asperges de France ont donné tous leurs précieux conseils de conservation sur leur site internet.

© AdobeStock-HL Photo

Mais avant de savoir comment bien les stocker, il faut d'abord avoir les connaissances suffisantes pour acheter de bons produits. "Contrairement à une idée reçue, ce sont bien les asperges de gros calibres qui sont les plus tendres", confirment-ils. "Lors de votre achat, sélectionnez les asperges dotées de bourgeons aux écailles bien serrées, le talon doit être légèrement humide, le turion (le bourgeon, Ndlr) doit être ferme et cassant". Avec toutes ces indications, impossible de choisir de mauvaises asperges lors de vos prochaines courses !

De retour du supermarché ou de l'étal des producteurs, il est temps de passer à l'étape délicate de la conservation. Les spécialistes du métier donnent une petite astuce assez méconnue pour conserver une asperge qui n'est pas encore préparée. "Les asperges fraîches se conservent dans un linge humide, au bas du réfrigérateur, 3 ou 4 jours maximum.", confie l'Association fondée à Bordeaux en 2008. En dehors de cette durée, les légumes pourraient devenir avariés et causer des maux de ventre, des diarhées ou encore des vomissements.

Une dernière question se pose enfin : que faire des asperges qui restent après un repas ? Là aussi, les producteurs membres de l'association sont très clairs. "La conservation en réfrigérateur d'asperges cuites n'est pas conseillée : elles perdraient toutes leurs saveurs et deviendraient molles", voilà qui est clair ! Par contre, elles peuvent être congelées et gardées plusieurs mois une fois blanchies trois minutes à l'eau bouillante. Bon appétit.