Ni toutes les semaines, ni tous les mois : voici à quelle fréquence il faut laver les maillots de bain

Beaucoup nettoient leur maillot de bain une fois par mois ou par semaine. Les experts recommandent pourtant une autre fréquence.

La mer, la piscine, le sable, le soleil, la crème solaire, les restes de glaces fondues… Tous ces éléments peuvent durablement abimer nos maillots de bain si nous n'en prenons pas soin. Encore plus lorsqu'ils ne sont pas nettoyés à la bonne fréquence. Entre ceux qui ne les lavent qu'une fois à la fin de leurs vacances, et ceux qui les passent à la machine à laver une fois par semaine, difficile de démêler le vrai du faux.

Mais, selon plusieurs recherches scientifiques, aucune de ces deux versions n'est la bonne. S'il n'est pas lavé assez régulièrement, le maillot de bain devient tout d'abord un véritable nid à microbes, levures et champignons. "Au contact de la peau, ces derniers peuvent provoquer des rougeurs, des irritations ou encore des mycoses et des infections urinaires", explique la dermatologue américaine Rebecca Scarseth dans une interview accordée au magazine Self.

De plus, une étude publiée sur la Librairie Nationale de médecine des États-Unis révèle que la résistance du tissu du maillot de bain, appelé élasthanne, diminue de 12 % après 200 heures dans de l'eau chlorée. Elle dégringole même à – 65 % au bout de 300 h. Ce phénomène réduit l'élasticité du tissu, le rend plus fragile et parfois même, plus transparent !

© Adobe Stock

Pour éviter les problèmes de santé, et de tissu, pendant les vacances d'été, il vaut donc mieux laver les maillots de bain de toute la famille plus d'une fois par mois. Mais selon les spécialistes, un nettoyage par semaine ne suffirait pas non plus. Il faudrait en réalité laver les maillots de bain tous les jours, ou après chaque utilisation pour le garder en bon état et épargner la peau. Si vous n'êtes pas encore prêt à faire cette corvée chaque jour, un rinçage à l'eau claire dans la douche ou le lavabo de la salle de bain peut être suffisant, mais uniquement s'il est bien fait tous les jours.

Attention cependant, lorsque vous réalisez un grand nettoyage, les passages à la machine à laver sont déconseillés. "La rudesse d'un cycle en machine peut être dévastatrice", explique l'entreprise spécialisée en maillot de bain Les Petits Imprimés sur son site internet. "Les frottements contre d'autres vêtements et les mouvements du tambour peuvent provoquer des accrocs ou détériorer la texture du tissu. La chaleur excessive peut également altérer les fibres élastiques, réduisant ainsi leur capacité à reprendre leur forme initiale". Il vaut donc mieux privilégier un lavage à la main, et s'équiper d'un savon neutre sans odeur. Bonnes vacances !