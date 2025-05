Taylor Swift : vous n'avez pas compris pourquoi elle rachète ses 6 premiers albums ? On vous explique

La chanteuse a racheté ses six premiers albums à la société d'investissement Shamrock. C'est la fin d'une bataille de plusieurs années pour Taylor Swift.

C'est une victoire pour Taylor Swift. La chanteuse de 35 ans a annoncé, vendredi 30 mai, avoir racheté les droits de ses six premiers albums, ce qu'elle a qualifié de son "plus grand rêve ". Mais pourquoi une artiste veut-elle racheter ses droits ?

Pour comprendre cette opération, il faut revenir au début de la carrière de Taylor Swift. Âgée de 16 ans, elle sort son premier album, titré "Taylor Swift", en 2006. L'adolescente a signé chez le label Big Machine en 2005 avec qui elle va sortir cinq autres albums. L'artiste y est quasiment la seule auteure, compositrice et interprète. Dans l'industrie musicale, un label possède les enregistrements originaux permettant de fabriquer les vinyles et les CD, décide de la production et de la vente des chansons.

Mais tout se complique quand la chanteuse quitte le label Big Machine 16 ans après sa signature en 2005. L'interprète de Cruel Summer n'est plus dans les rouages du label qui possède une majeure partie de ses albums. En 2019, Scooter Braun, un magnat de l'industrie musicale, rachète Big Machine, puis cède les droits de ses six premiers albums à la société d'investissement Shamrock. Commence alors une longue bataille pour Taylor Swift, qui veut récupérer ces droits, assurant alors avoir été "dépouillée" de son travail.

Le soutien de ses fans

Pour cela, la chanteuse a une stratégie bien définie : "Travailler assez dur pour, un jour, être en mesure de racheter les droits de ma musique et, ce, sans contrainte, sans partenariat, en toute autonomie." C'est donc le début d'un long travail pour la chanteuse, qui a commencé par enregistrer une nouvelle version de quatre de ses premiers albums en ajoutant "Taylor's Version" aux titres. Taylor Swift ayant écrit tous ses textes, elle avait le droit de les réenregistrer de manière identique et d'inciter ses fans à écouter uniquement ces versions, ce qui a été le cas.

Il y a ensuite le fameux "Eras Tour", la tournée de Taylor Swift dont personne n'a pu passer à côté. En 2023 et 2024, la chanteuse est partie en tournée mondiale pour des concerts lors desquels elle interprétait les musiques de tous ses albums. Cette tournée a été un succès auprès des fans, d'autant que l'artiste a sorti un album pendant cette période, "The Tortured Poets Department".

En tout, cette tournée fut la plus lucrative de l'histoire de la musique, rapportant environ 2 000 000 000 dollars à la chanteuse, selon le magazine spécialisé Pollstar. C'est grâce à ce travail acharné et à l'argent récolté que Taylor Swift a pu racheter les droits de ses six premiers albums. La chanteuse a informé ses fans sur son site : "Toute la musique que j'ai faite m'appartient désormais. Tous mes vidéoclips. Tous les films de mes concerts. Le design et les photos des albums. Les chansons non publiées. La mémoire, la magie, la folie. Chaque ère. L'ensemble du travail de ma vie." Elle a ensuite remercié Shamrock Capital de lui avoir permis de racheter ses premiers albums.