Ariana Grande : un mariage secret avec Dalton Gomez, qui est-il ?

ARIANA GRANDE. La chanteuse Ariana Grande a épousé Dalton Gomez, six mois après l'annonce des fiançailles du couple.

Ariana Grande et Dalton Gomez se sont dit oui ! Le couple, dont les fiançailles ont été annoncées il y a six mois, s'est marié lors d'une cérémonie privée, dimanche 16 mai, au domicile californien de la chanteuse de 27 ans. C'est entourés d'une vingtaine de personnes, dont leurs amis proches et leur famille, que les deux tourtereaux ont célébré leur union, rapportent les médias américains, dont le site TMZ.

Le couple Ariana Grande et Dalton Gomez a été officialisé dans la presse people à la Saint Valentin 2020, après "plusieurs mois" de relation, rapportait alors le tabloïd. Tous deux souhaitaient alors rester discrets. A en croire sa biographie disponible sur le site de son agence, Dalton Gomez est né et a grandi en Californie et a fait carrière dans l'immobilier de luxe, comme agent chez Aaron Kirman Group.