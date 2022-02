Booba : pourquoi il s'en prend à Vald

BOOBA. Grand habitué des tacles sur les réseaux sociaux, le rappeur Booba a cette fois décidé de s'en prendre à Vald.

On ne compte plus les clashes de Booba sur les réseaux sociaux. Le Duc de Boulogne, grand habitué des coups de sang sur les réseaux sociaux, a cette fois décidé de s'en prendre à un autre rappeur, Vald. La raison du tacle de Booba ? Les chiffres des ventes de leurs albums respectifs. Avec son dernier disque, V, Vald a réalisé le meilleur démarrage au monde sur Spotify, en plus d'avoir écoulé 75 000 ventes physiques en une semaine. Des chiffres mensongers, selon Booba, qui écrit : "Première semaine en 3 jours tu fais 51 000 ventes. Cette semaine en trois jours tu fais 4 800 ventes. Donc d'un coup sans motif t'es le plus gros vendeur ? Pas de hit, pleine pandémie, dents jaunes, vilain tout mou mal rasé, mal sappé... tu nous expliques?".

Une attaque à laquelle Vald n'a pas manqué de répondre, en détaillant les calculs de ces chiffres, pour affirmer qu'il vendait plus de disques que Booba. Dénonçant un "harcèlement" de la part du Duc, il écrit : "j'devrais même pas répondre aux moins de 40" (40 000 ventes d'album en une semaine), assurant que "tous ses projets sont en dessous" des siens en chiffres et mettant en avant qu'il faisait "son premier Bercy à 27" ans quand Booba en avait 35.