The Rolling Stones en concert à Paris et Lyon : où acheter des billets ?

ROLLING STONES. Pour fêter ses 60 ans de carrière, le mythique groupe des Rolling Stones sera de passage en France pour deux concerts, à Lyon et Paris. La billetterie ouvre ce vendredi !

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 10h45] Un anniversaire et deux concerts événement en France : The Rolling Stones fêteront leurs soixante ans de carrière sur scène, pour une nouvelle tournée européenne qui les mènera dans dix pays, dont la France, pour un total de quatorze dates de concert. Les Rolling Stones passeront au Groupama Stadium, à Lyon, le 19 juillet 2022, puis à l'hippodrome de Longchamp, aux portes de Paris, le 23 juillet 2022.

Pour la billetterie, c'est le grand jour : les billets sont mis en vente ce vendredi 18 mars à 10 heures. La billetterie est accessible sur différents sites de point de vente :

Pour les prix, comptez de 56,50 euros et 342,50 euros à Paris et entre 95 euros en pelouse à 287,50 euros en carré or à Lyon.

Cant you hear me knocking.. pic.twitter.com/uCyRSko8Ql — The Rolling Stones (@RollingStones) March 11, 2022

Parmi les deux concerts annoncés en France, les Rolling Stones seront de passage à Paris le 23 juillet 2022 ! Ou plus précisément à l'hippodrome de Paris-Longchamps, aux portes de la capitale. Le concert aura lieu après le Lollapalooza Festival, rapporte Le Parisien. "Ça va être historique, il n'y a pas de plus grand groupe au monde. On reste sur le site de Lollapalooza Festival, qui se termine le 17, explique au quotidien Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France, qui produit cette date. On va garder toutes les infrastructures, les bars à vins et à champagne, les restaurants. On va aussi mettre en place des navettes gratuites depuis les portes d'Auteuil et Maillot. On veut proposer les meilleures conditions pour que les gens passent un moment à la hauteur de l'événement, exceptionnel."

Et pour cause, la dernière fois que les Rolling Stones se sont produits à Paris, c'était en octobre 2017, à l'occasion de l'inauguration de la salle Paris-La Défense Arena. Pour le concert des Stones à l'hippodrome de Longchamps, les billets sont disponibles dans plusieurs points de vente :

La deuxième date prévue par les Rolling Stones en France aura lieu à Lyon, le 19 juillet 2022. Une date événement, qui aura lieu au Groupama Stadium. "C'est un honneur et un privilège de travailler avec un groupe aussi iconique, c'est juste le plus grand groupe du monde", souligne Arnaud Meersseman, directeur général en France d'AEG, producteur mondial des Stones et organisateur de ce concert lyonnais.

Pour le concert des Stones au Groupama Stadium de Lyon, les billets sont disponibles dans plusieurs points de vente :

C'est dans une courte vidéo, partagée sur les réseaux sociaux lundi 14 mars, que les Rolling Stones ont annoncé leur retour en Europe. Une salve de 14 concerts, dans 10 pays, baptisée Sixty, référence aux soixante ans de carrière du groupe mythique. La tournée débutera le 1er juin à Madrid, en Espagne, et mènera Mick Jagger, Keith Richard et Ronnie Wood jusqu'à Stockholm, le 31 juillet 2022. Les Stones passeront également par l'Allemagne, à Munich, les Pays-Bas à Amsterdam, Milan en Italie, Londres au Royaume-Uni et Bruxelles, en Belgique. Les Rolling Stones se produiront également dans la ville d'un autre groupe mythique, les Beatles, au stade d'Anfield de Liverpool.