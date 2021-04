Tryo : pourquoi Manu Eveno quitte le groupe

TRYO. Le guitariste et membre fondateur du groupe Tryo, Manu Evano, a déclaré qu'il quittait le groupe après un quart de siècle de musique.

Une page se tourne pour Tryo. Le guitariste Manu Eveno, membre fondateur du groupe français, annonce qu'il quitte l'aventure, plus d'un quart de siècle après ses débuts avec Guizmo, Christophe Mali et Daniel Bravo. Emmanuel Eveno dit Manu, a justifié cette décision mercredi 28 avril 2021 dans une vidéo publiée sur Facebook. "J'ai une nouvelle à vous annoncer, ce n'est pas facile à dire, mais je quitte l'aventure Tryo. Ça va sûrement en attrister certains et peut-être en réjouir d'autres puisqu'il doit y en avoir qui ne peuvent pas m'encadrer", commence le musicien, qui évoque "une aventure extraordinaire" qui dure depuis 1995.

Mais alors pourquoi quitter Tryo ? "C'est un mode de vie très particulier et très exigeant, qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et j'ai besoin de ce temps-là pour moi, pour faire d'autres choses et d'autres musiques, car je n'arrête pas la musique. J'en ai aussi besoin pour ma vie amoureuse, ma vie de tous les jours", répond le guitariste, qui sera tout de même présent lors de la prochaine tournée. Depuis plus d'un quart de siècle, Tryo fait partie à part entière du paysage musical français, en ayant signé des tubes intergénérationnels comme "L'hymne de nos campagne" ou "Désolé pour hier soir".

Tryo n'aura jamais aussi bien porté son nom que depuis l'annonce du départ de Manu Eveno, puisque c'est à trois que le groupe a dévoilé un nouveau titre, baptisé "En marche, en replay". Un nouveau titre engagé et politique, sorti accompagné d'un clip, dans lequel figurent plusieurs présidents de la République, comme Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et... Emmanuel Macron, particulièrement critiqué par Tryo pour sa gestion de la crise et sa surdité aux divers maux des François.

Avec le titre "En marche, en replay", Tryo annonce la sortie prochaine d'un nouvel album, réalisé en quatuor, avant le départ de Manu Eveno. "Voilà des mois que nous pensons à vous, que nous travaillons, que nous écrivons, que nous préparons l'avenir. Nous sommes donc heureux de vous annoncer la sortie du prochain album de Tryo d'ici la fin de cette année ! (...) Après avoir enregistré l'album avec nous, c'est avec beaucoup d'émotion que Manu nous a fait part de son désir sincère de changer de mode de vie, de vivre d'autres expériences, d'explorer de nouveaux horizons. La porte lui sera bien sûr, toujours grande ouverte et l'amitié qui nous lie restera toujours indéfectible !", explique le groupe dans une publication Facebook.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Après avoir annoncé un nouvel album, sorti un premier single et révélé le départ de Manu, le groupe Tryo reprendra la route des concerts avec une nouvelle tournée célébrant les 25 ans du groupe, qui passera notamment par l'Accor Arena de Paris en février 2022. Toutes les infos et réservation sur La Fnac ou Digitick. "Le futur se prépare dans la joie et l'émotion : impatients de vous retrouver autour de nouvelles chansons, de danser tous ensemble, de mener les combats qui nous animent plus que jamais et de continuer cette histoire unique qui nous lie à chacun d'entre vous…", conclut Tryo dans sa publication Facebook.