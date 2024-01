Un single avant un nouvel album... Justice prépare son grand retour

Le duo électro français est de retour avec un album prévu au printemps prochain.

C'est LE retour de ce début d'année : celui, tant attendu, du duo électro Justice. C'est avec une communication bien rodée, fidèles à leurs habitudes, que Gaspard Augé et de Xavier de Rosnay ont amorcé ce comeback - ils n'ont rien publié depuis sept ans et le disque Woman en 2016 - dès le 1er janvier dernier, sur les réseaux sociaux, en postant un court extrait musical, légendé "Happy New Year." Depuis, le duo a été annoncé au festival Coachella en avril et à We Love Green, à Paris en juin.

Et puis, le 17 janvier, d'attiser un peu plus la curiosité des fans avec un nouvel extrait posté également sur Instagram. D'un style plus assimilable à Justice, il posait une question aux fans : mais à qui peut appartenir cette voix, elle aussi bien reconnaissable ? A Kevin Parker, leader du groupe australien, bien sûr. Ce morceau, baptisé One Night/All Night à en croire les publications Instagram, doit paraître ce mercredi 24 janvier, à 19 heures.

Le prochain album de Justice, qui devrait s'appeler Hyperdrama, comptera donc des featurings. Dont une chanson avec The Weeknd ? Ce dernier, sur les réseaux sociaux, avait posté quelques clichés en compagnie des deux Français. Signe d'une collaboration ? Rien n'est moins sûr. Toutefois, nous disposons de très peu d'informations sur ce nouveau projet, dont la sortie dans les bacs est annoncée fin avril. Espérons qu'ils en disent un peu plus en se rendant sur le plateau de Quotidien, ce mercredi soir... Patience donc !