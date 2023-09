Mort de José Sébéloué : de quoi est décédé le chanteur de la Compagnie Créole ?

José Sébéloué, chanteur et guitariste de la Compagnie créole, est mort dimanche 03 septembre, à l'âge de 74 ans.

José Sébéloué, chanteur et guitariste de la célèbre Compagnie créole, est mort ce dimanche 3 septembre, annonce la formation et les Productions Martin Leclerc dans un communiqué publié en fin de journée. Il était âgé de 74 ans. "La Compagnie Créole a le regret d'annoncer à ses fans le départ de José son chanteur et guitariste aujourd'hui dimanche 03 septembre 2023", peut-on lire sur le compte Facebook du groupe, confirmant une information révélée par plusieurs médias, dont La 1ère.

"José s'est éteint paisiblement ce (dimanche) matin en France auprès de ses proches", est-il détaillé dans un communiqué, qui ne donne pas plus d'informations sur les circonstances de la disparition de l'artiste. Pour l'heure, les causes de la mort de José Sébéloué sont inconnues.

Né en 1948 en Guyane, le musicien et chanteur avait formé un premier groupe, Pop-corn, dans les années 1970, avant de connaître le succès avec la Compagnie créole, qu'il co-fonde en 1975 avec Clémence Bringtown, Julien Tarquin, Guy Bevert et Arthur Apatout. Ces derniers, originaires de Martinique ou de Guadeloupe, voient leur succès exploser dans les années 1980, portés par des tubes comme Vive le Douanier Rousseau, C'est bon pour le moral ou Au bal masqué.

Avant sa soudaine disparition, José Sébéloué était sur scène jusqu'à très récemment et devait se produire au Québec. "Les spectacles prévus ont dû être annulés", peut-on lire dans le communiqué annonçant le décès de l'artiste, expliquant que les autres membres du groupe étaient à Paris pour "être à son chevet."