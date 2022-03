Elton John fête ses 75 ans : qui est son mari, David Furnish ?

ELTON JOHN. La star de la pop britannique Elton John fête ses 75 ans et publie pour l'occasion l'album "Diamonds : The Ultimate Greatest Hits". L'occasion de s'intéresser à celui qui partage sa vie.

Elton John souffle ses 75 bougies ! La star de la pop britannique publie pour l'occasion l'album Diamonds : The Ultimate Greatest Hits, ce vendredi 25 mars 2022. Un anniversaire et un nouveau disque, pour celui qui poursuit actuellement sa tournée mondiale d'adieux, qui passera par Paris, à La Défense Arena, les 11 et 12 juin 2022. L'occasion pour nous de s'intéresser à sa vie, notamment aux gens avec qui Elton John partage sa vie et surtout, à David Furnish, son mari.

Après son premier mariage, le chanteur fait sa rencontre en 1993. Né en 1962, David Furnish est un producteur et publicitaire canadien. C'est à Londres, où il se rend pour le travail, qu'il fera la connaissance du chanteur, âgé de quinze ans de plus que lui. Il réalisera d'ailleurs en 2007 un documentaire sur des concerts donnés par Elton John en Angleterre et au Brésil. C'est Elton John qui lui demande sa main en 2005, lors d'un dîner entouré de leurs amis et de leur famille dans leur maison à Old Windsor, en Angleterre. Leur mariage civil, le 21 décembre 2005 à Windsor, est le premier mariage homosexuel célébré en Grande-Bretagne après le passage de la loi autorisant ces unions. Quant à son travail, David Furnish le consacre aussi beaucoup à son époux, puisque c'est par exemple lui qui produit Rocketman, le biopic sur Elton John sorti en 2019.

Ensemble, les deux époux ont deux fils, Zachary et Elijah, nés en 2011 et 2013 d'une mère porteuse, qu'ils élèvent bien loin des médias et des feux des projecteurs, expliquant ne jamais "ramener Elton à la maison." "Ils savent que leur papa est connu. Mais quand nous sommes dehors et que quelqu'un demande une photo, ou nous prend en photo, ils demandent pourquoi", confiait-il au magazine américain The Mirror en 2019. Et d'ajouter : "Nous essayons de ne pas les gâter (...) ils reçoivent de l'argent de poche chaque semaine (...). Ils doivent faire des tâches ménagères à la maison (...) cela les aide à se responsabiliser, parce que Dieu sait qu'ils ne mènent pas une vie normale, on ne peut pas prétendre cela".