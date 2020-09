Damso et "QALF" : un double album ? Les théories de Twitter

Le rappeur Damso vient de dévoiler son nouvel album, "QALF", qui a créé l'événement sur les réseaux sociaux et déclenché une vague de théories.

C'est le sujet le plus discuté de cette matinée sur Twitter : Damso et son album QALF, dévoilé ce vendredi 18 septembre. Un disque composé de quatorze morceaux, qui suscite une vague de commentaires et de théories sur les réseaux sociaux. QALF serait-il un double album ? De nouvelles chansons vont-elles sortir prochainement ? C'est une hypothèse prisée sur Twitter, où les fans sont nombreux à étayer cette théorie de "preuves" diverses et variées, en analysant notamment les paroles et les sons dans les titres. Par exemple, les battements cardiaques entendus dans le morceau final, INTRO, symboliseraient selon certains la renaissance de Damso, qui aurait sorti ce jour la première partie d'un projet qui en compte deux.

A ces battements de cœur succède un cri : "Nwar ! Batterie rechargée". QALF serait donc la moitié "douce", quand la partie encore inconnue serait plus dure, plus sombre. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été communiquée, les fans déchaînés peuvent continuer de faire des théories. Il faut dire que cet album de Damso figure parmi les sorties événements de cette année. Depuis plusieurs années, le rappeur s'est fait une place de choix sur la scène rap, gagnant même une récompense aux Victoire de la musique 2019 pour l'album rap de l'année avec Lithopédion. Connu pour ses textes incisif, le rappeur ne laisse rien au hasard, d'où les nombreuses théories nées des paroles de QALF.