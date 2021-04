Mort de Patrick Juvet : les causes du décès inconnues, des milliers d'hommages

Le chanteur Patrick Juvet, star dans les années 1970 notamment grâce à sa chanson "Où sont les femmes ?", est mort à 70 ans, a annoncé son agent à l'AFP.

Sommaire Patrick Juvet, icone disco

De quoi est mort Patrick Juvet ?

Biographie courte

Des chansons cultes

Vie privée L'essentiel Le chanteur Patrick Juvet est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé à l’AFP son agent Yann Ydoux, jeudi 1er avril en début de soirée.

Patrick Juvet était devenu célèbre dans les années 1970 pour son tube disco Où sont les femmes ?.

Les causes du décès du chanteur ne sont pas encore connues, une autopsie devra déterminer les circonstances de sa mort. En direct Recevoir nos alertes live !

10:22 - L'alcool et la drogue, les vieux démons de Patrick Juvet Après le faste des années 1970, la carrière de Patrick Juvet aura connu des hauts et des bas. Le chanteur sombre dans l'alcool et la drogue dans les années 80. "Y’a une période où on paie les excès. Non seulement il y avait le fait que je n'étais plus en forme. Donc il fallait se retaper. Donc il faut prendre des médicaments. Les médecins m’ont dit que j’en avais pour trois-quatre ans. Ça a duré cinq ans. J’ai pleuré beaucoup", confiait le chanteur à France Dimanche en 2016. 10:13 - Quand Patrick Juvet travaillait avec Claude François Au début de sa carrière, en 1972, Patrick Juvet écrit la chanson Le lundi au soleil, interprétée par Claude François et qui connaîtra un immense succès, s'écoulant à plus de 600 000 exemplaires et restant, toujours aujourd'hui, un titre incontournable de la musique disco francophone. A ce propos, Patrick Juvet expliquait à l'Echo Républicain en 2021 : "Cloclo, surnommé par certains 'le nain', m’a appelé pour que je lui compose une musique. Son style n’était pas ma tasse de thé, mais je lui ai fait un truc commercial, Le lundi au soleil." 10:07 - Patrick Juvet, "une vie glam et des nuits rock" Dans la carrière de Patrick Juvet, le musicien Jean-Michel Jarre a été d'une grande importance - on parle même d'un amour non réciproque entre le chanteur et celui avec qui il travaillait. Jean-Michel Jarre a lui aussi rendu hommage à son ancien camarade dans les médias et sur Twitter, où il écrit : "Une vie glam et des nuits rock, mon ami Patrick Juvet, l’enfant aux cheveux blancs s’en est allé. Je pense à lui et à sa famille." Une vie glam et des nuits rock, mon ami Patrick Juvet, l’enfant aux cheveux blancs s’en est allé. Je pense à lui et à sa famille pic.twitter.com/FeuSYxLmLd — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 1, 2021 10:04 - Jean-Pierre Foucault rend hommage à un "talentueux compositeur" L'émotion est grande sur les réseaux sociaux au lendemain de la mort de Patrick Juvet. Parmi les milliers d'hommages au chanteur disparu à 70 ans, celui de l'animateur Jean-Pierre Foucault, qui écrit sur Twitter : "C’était la gentillesse même ! Talentueux compositeur.. 'Le lundi au soleil' pour Clo-Clo Et de grands succès pour lui .. 'Ou sont les femmes ?' Fragile.. il est parti... il va nous manquer..." 09:56 - Les derniers pas sur scène de Patrick Juvet Si Patrick Juvet s'était fait plus discret ces dernières années et après la gloire des années 1970, il n'avait jamais quitté la scène et ne s'était jamais vraiment éloigné de la musique. En 2008, il rejoint la troupe de la tournée Âge tendre et tête de bois aux côtés de Dave, Sheila, Michèle Torr ou encore Stone et Charden, pour 200 dates. Sur scène, Patrick Juvet reprenait notamment son tube Où sont les femmes ?. 09:49 - Patrick Juvet préparait un album Si la carrière de Patrick Juvet aura continué en dents de scie après la gloire des années 1970, le chanteur suisse ne s'était jamais éloigné de la musique. Il avait même de nouveaux projets en préparation. "Patrick voulait refaire un album. Il avait contacté des gens aux Etats-Unis. Nous attendions que le Covid soit passé", explique au Parisien son agent, Yann Idoux. 09:41 - Les débuts de Patrick Juvet comme mannequin Avant de devenir une icone de la chanson disco francophone, Patrick Juvet s'est essayé au mannequinat, alors qu'il était à peine majeur. "J’ai remplacé un ami à Dusseldorf. L’agence m’a gardé deux ans. J’étais heureux car je voyageais, je faisais la fête, je gagnais de l’argent et je travaillais peu", expliquait-il en 2012 dans une interview accordée à l'Echo Républicain. 09:35 - Patrick Juvet, icone androgyne C'est ce qui a contribué à sa gloire dans les années 1970 : son look. Patrick Juvet, qui s'est toujours revendiqué bissexuel, est toujours apparu en public vêtu d'improbables vêtements pailletés et autres coiffures, bien loin de son étiquette de "chanteur à minettes" du tout début de sa carrière. Durant ses années d'exil aux Etats-Unis, il cède à l'appel de la chirurgie esthétique et se fait refaire les lèvres, ce qu'il a toujours regretté. "C'est raté ! On ne voit que ça ! À l'époque on utilisait du silicone, je suis allé voir plusieurs médecins depuis, mais c'est irrattrapable", expliquait-il à Gala en 2016. 09:27 - Amanda Lear rend hommage à Patrick Juvet Depuis l'annonce de la mort du chanteur Patrick Juvet à 70 ans, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. Parmi eux, celui d'Amanda Lear, qui partage une photo d'elle embrassant l'artiste. "Bisou à ma 'jumelle' maléfique préférée, Patrick Juvet, parti chercher les femmes, ou je ne sais quoi d’autre", écrit la chanteuse en légende. Bisou à ma « jumelle » maléfique préférée, Patrick Juvet, parti chercher les femmes, ou je ne sais quoi d’autre ???? pic.twitter.com/9xFgplbbmO — Amanda Lear (@AmandaLearOff) April 1, 2021 09:17 - "Patrick Juvet s'est brûlé les ailes", dit Jean-Michel Jarre Il fut l'un des compagnons de carrière de Patrick Juvet : Jean-Michel Jarre. Ensemble, les deux artistes ont collaboré sur plusieurs titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, et deux albums, Mort ou vif et Paris by Night. Mais après le faste des années 1970, Patrick Juvet a vu sa carrière décliner en même temps que le disco. "Il l'a dit lui-même, il n'y a rien de secret. Avec son succès brutal, il s'est brûlé les ailes, il est tombé dans l'alcool, les drogues, les excès, ne s'en est pas vraiment remis. C'est triste : Patrick, c'est un personnage qui est plus profond, plus riche qu'on a pu le penser. Au début de sa carrière, c'était un 'chanteur à minettes', mais il avait une autre ambition, de vraies qualités musicales, c'était un bon mélodiste. C'est une grande perte. Il aura marqué l'histoire de la pop française", souligne Jean-Michel Jarre dans les colonnes du Figaro. 09:09 - Patrick Juvet, une icone disco Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, il avait participé en 1973, au Concours Eurovision de la chanson en représentant la Suisse avec Je vais me marier, Marie et termine à la 13e place. En 1975, il fait la rencontre du musicien Jean-Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night. 08:57 - De quoi est mort Patrick Juvet ? Le corps de Patrick Juvet a été retrouvé dans un appartement à Barcelone, où il vivait seul depuis plusieurs années. Les causes du décès ne sont pas encore établies. "Il y aura une autopsie, je l’avais eu au téléphone il y a trois jours, je l’avais trouvé bien", a indiqué son agent Yann Ydoux à l'AFP. 08:49 - Patrick Juvet est mort Le chanteur suisse Patrick Juvet, devenu icone de la chanson francophone dans les années 1970 grâce à son tube disco Où sont les femmes ?, est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé à l’Agence France Presse (AFP) son agent Yann Ydoux, jeudi 1er avril dans la soirée.

En savoir plus

Le chanteur suisse Patrick Juvet, devenu icone de la chanson francophone dans les années 1970 grâce notamment à son tube disco Où sont les femmes ?, est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé à l’AFP son agent Yann Ydoux, ce jeudi 1er avril dans la soirée. Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, il avait participé en 1973, au Concours Eurovision de la chanson en représentant la Suisse avec Je vais me marier, Marie et termine à la 13e place. En 1975, il fait la rencontre du musicien Jean Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night. Patrick Juvet est mort à Barcelone, où il résidait, à 70 ans.

Pour l'heure, les circonstances de la mort de Patrick Juvet, chanteur suisse star du disco francophone, ne sont pas connues. Selon les informations recueillies par l'AFP, le corps de l’artiste de 70 ans a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès ne sont pas encore connues. "Il y aura une autopsie, je l’avais eu au téléphone il y a trois jours, je l’avais trouvé bien", a indiqué son agent Yann Ydoux à l'AFP jeudi 1er avril.

Patrick Juvet est né le 21 août 1950 et à Montreux, en Suisse. Tout jeune, à six ans, il fait son entrée au conservatoire de Lausanne, où il apprend le piano. Après des études d'arts décoratifs, il s'essaie au mannequinat en Allemagne. En 1971, il quitte Düsseldorf et s'installe à Paris, où il tentera de percer dans la chanson, à raison. Pascal Maignant, qui deviendra son compagnon et son agent, le présente à l'attachée de presse Florence Aboulker, qui lui fait rencontrer le producteur Eddie Barclay. Cette même année sort un premier 45 tours, La musica, qui s'écoule à plus de 300 000 exemplaires. Patrick Juvet écrit ensuite un tube, Le lundi au soleil, interprété par Claude François. Le chanteur suisse fait ensuite la connaissance de nombre de grands noms de la chanson d'alors, comme Véronique Sanson ou Alain Chamfort.

En 1973, Patrick Juvet porte les couleurs de la Suisse au Concours Eurovision de la chanson avec le titre Je vais me marier, Marie et se classe 13e du classement. De sa rencontre avec Jean Michel Jarre, avec qui il collaborera sur 21 titres, dont Magic, Faut pas rêver et surtout son tube Où sont les femmes ?, tous extraits de l'album Paris by Night, sorti en 1977. Patrick Juvet a au total sorti 13 albums studio et restera l'un des visages du disco francophone.

La chanson la plus connue du répertoire de Patrick Juvet restera Où sont les femmes ?, sortie en 1977. "Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de charme. Dites-moi où sont les femmes (...) Où sont les femmes ? Qui ont des rires pleins de larmes. Auraient-elles perdu leur flamme (...) Elles ne parlent plus d'amour. Elles portent les cheveux courts. Et préfèrent les motos. Aux oiseaux. Elles ont dans le regard. Quelque chose d'un robot. Qui étonne même les miroirs", chante Patrick Juvet dans ce titre, qui n'est pas le plus féministe du répertoire français, écoulé à 250 000 exemplaires. Mais ce n'est pas la seule chanson à avoir fait le succès du chanteur suisse, puisqu'on peut également noter les tubes La musica et I Love America, sortis respectivement en 1972 et 1978.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En tant que star dans les années 1970, la vie privée de Patrick Juvet a toujours intéressé tant la presse people que le public. Le chanteur, bissexuel, a été en couple avec Pascal Maignant, qui fut également son agent à ses débuts, mais aussi avec l'actrice américaine Melanie Griffith. Discret sur sa vie privée, il avait pourtant déclaré en 2012 dans l'Echo Républicain : "Je suis bisexuel et je le revendique. Je vis parfois avec des femmes, parfois avec des hommes. Mon public a le droit de tout savoir sur moi. Je suis surpris que ce sujet reste un tabou. Depuis 40 ans, les mentalités n’ont pas évolué."