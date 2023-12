De quoi est mort Pascal Periz, le chanteur de Pow Wow ?

Pascal Periz, chanteur et leader du groupe Pow Wow, qui a connu le succès dans les années 1990, est mort à 62 ans.

Il incarnait le fameux chat du tube des Pow Wow : Pascal Periz est mort. Selon les informations de plusieurs médias, dont BFMTV et Le Parisien, le chanteur de 62 ans est décédé ce dimanche. "Pascal Periz, chanteur du groupe Pow Wow, nous a quittés hier (dimanche, à Caen). Le chanteur du Chat aura eu 7 vies lui aussi, il n'a plus supporté la dernière", écrit le groupe dans un communiqué diffusé ce lundi.

Selon l'AFP, qui a pu interroger le producteur de spectacles Pierre-Nicolas Cléré, Pascal Periz, qui était "dépressif depuis plusieurs années", et "passé par une maison de repos", "a mis fin à ses jours" dimanche. "Sa voix, son talent, son humour vont nous manquer, nous avons perdu un frère, un frère de chant, un frère de rire, de rêve, d'espoir et de nuits blanches", est-il ajouté dans le communiqué du groupe.

Fondateur avec Alain Chennevière des Pow Wow à la fin des années 1980, Pascal Periz avec connu le succès dans la décennie suivante, notamment avec la fameuse chanson qu'il interprétait, Le chat, paru en 1992 et dont il était la voix, entouré de ses trois compères, Alain Chennevière, Bertrand Pierre et Ahmed Mouici. Pow Wow connaît de nouveau le succès avec Le lion est mort ce soir, qu'ils reprennent la même année. Mais après le succès des années 1990, la formation se fait plus discrète.