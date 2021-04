"Mort de DMX : après son décès, des hommages et des funérailles publiques"

DMX. Le rappeur DMX, l'un des visages du rap US, est mort vendredi 9 avril 2021 des suites d'une overdose. Il avait 50 ans.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 16h26] Après la disparition de l'un des grands visages du rap US, l'émotion est mondiale. DMX est mort vendredi 9 avril 2021, à 50 ans. Le rappeur avait été hospitalisé une semaine avant, après avoir été victime d'une overdose de drogue, rapportait alors le site américain TMZ. Né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, dans l'État de New York, Earl Simmons, le vrai nom de DMX, a marqué à jamais l'histoire du rap US. C'est dans les années 1990 qu'il s'était fait connaître, avec des titres comme X Gon' Give It To Ya ou Party Up.

Depuis l'annonce de sa disparition brutale, des milliers d'anonymes et de personnalités du monde entier rendent hommage à DMX, à sa carrière et à sa musique, sur les réseaux sociaux, dans les lieux où il a vécu ou devant l(hôpital où il est décédé, à New York.

Après l'annonce de la mort de DMX, vendredi 9 avril, de nombreux fans ont déposé photos, ballons, bougies et messages d'hommages devant l'hôpital de White Plains, où le rappeur a succombé à un infarctus déclenché par une overdose, une semaine après son hospitalisation. Le manager des tournées de DMX, Craig Broadhead, et le cofondateur de Ruff Ryders Records, Darin Dean, se sont rendus devant ce mémorial. Sur les réseaux sociaux aussi, l'émotion est vive. Des centaines d'artistes et des milliers d'anonymes ont exprimé leur tristesse après la disparition du rappeur de 50 ans.

Quand le rappeur et acteur Ice T, qui appartient à la même génération que DMX écrit sur Twitter "Très très très très peu de gens pourront faire aussi bien que toi, mon pote. Les gars… Ça craint. Beaucoup trop jeune pour partir. Repose en paix X", Cardi B ajoute "Peu importent les batailles et les obstacles auxquels DMX a dû faire face, il n'a jamais abandonné sa foi en Dieu. Je sais qu'il est au ciel et que le Seigneur a entendu ses prières pendant des années et qu'il est maintenant en paix... RIP DMX." "Son don a tellement apporté à tant de gens. J'envoie tout mon amour à sa famille", écrit sur Twitter l'actrice américaine Halle Berry, quand la chanteuse Ashanti se dit "dévastée" par la nouvelle

Selon des informations du Irish Sun, Mike Spano, le maire de Yonkers, située dans l'État de New York, d'où est originaire DMX, souhaiterait ériger une statue à l'effigie du rappeur, ou de donner son nom à une rue. Le maire a également proposé aux proches du rappeur d'organiser des funérailles publiques dans le stade de la ville, le Yonkers Raceway.

Selon plusieurs médias américains, la famille d'Earl "DMX" Simmons "travaille sur l'organisation" de funérailles privées, mais aussi publiques pour le rappeur, mort vendredi 9 avril des suites d'une overdose, a déclaré samedi un porte-parole de la famille.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #ripDMX avait semé le doute une bonne partie de la nuit de jeudi à vendredi 9 avril aux Etats-Unis. Une rumeur a d'abord couru sur les réseaux sociaux pendant plusieurs heures, affirmant que le rappeur DMX, hospitalisé depuis une semaine après avoir été victime d'une overdose, était mort. Cette vague de messages, postés sur Twitter notamment, avait poussé son agent a démentir cette information dans un premier temps. Elle sera finalement officialisée quelques heures plus tard.

"Arrêtez de poster des fausses rumeurs sur les réseaux, oui DMX est entre la vie et la mort mais ça n'aide personne de partager des fausses informations. Laissez sa famille et ses proches respirer un peu, ils prendront bientôt la parole via un communiqué demain (ce vendredi ndlr)... J'ai été avec DMX ces 3 dernières années, la seule chose que je demande c'est arrêter avec les fausses rumeurs, il est toujours vivant", expliquait le manager dans une vidéo relayée par XXL Magazine.

BREAKING: DMXs manager confirms hes still alive pic.twitter.com/zcZGq7PPE7 — XXL Magazine (@XXL) April 9, 2021

Le rappeur DMX était hospitalisé depuis le vendredi 2 avril, après avoir été victime d'une overdose, rapportait le site américain TMZ. "Earl 'DMX' Simmons a été transporté en urgence à l'hôpital après s'être effondré chez lui. Il est actuellement en soins intensifs dans un état critique", pouvait-on lire dans un communiqué publié par le tabloïd. "Bien que les efforts de réanimations l'aient maintenus en vie, DMX est resté pendant près de 30 minutes sans oxygène, ce qui a entraîné une activité cérébrale très faible", était-il ajouté dans l'article, qui précisait alors que le rappeur était dans le coma. "Le manque d'oxygène a gravement impacté son cerveau. Ça ne présage rien de bon", ajoutait un proche à TMZ.

Dès l'hospitalisation de DMX, des centaines de fans se sont réunis pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouvait l'artiste. Plusieurs personnalités avaient déjà tenu à apporter leur soutien au rappeur, notamment le groupe U2 sur Twitter, qui lui apportait "ses prières en ce lundi de Pâques", ou le basketteur LeBron James, qui adressait ses pensées à "l'un de [s]es artistes préférés."

"Just to say how blessed I am to have your voice near my voice

Your truth tellin

Righteous yellin

Saviour sellin self

Is an inspiration and very much a good vibration

Hope we get to realization

some day soon

DMX IS THE BMX

.

Bono

Prayers this Easter Monday for DMX — U2 (@U2) April 5, 2021

Alors que le monde du hip-hop pleure la mort de DMX, Darrin Dean, manager du label du rappeur, Ruff Ryders, a confirmé que ce dernier venait de terminer un album, dont la sortie était prévue à l'été. "C'est triste qu'il ne soit pas là, mais la musique... Cet album là est spécial. C'est probablement l'un de ses grands albums. L'un des meilleurs. C'est un classique, c'est sûr", a-t-il estimé sur Fox 5 New York. Il avait lui-même dévoilé les guests de ce nouvel opus lors d'une interview réalisée en début d'année pour le podcast "Drink Champs". On y retrouve Pop Smoke, Lil Wayne, Snoop Dogg, Alicia Keys, et Usher, mais également des membres du Griselda Crew, dont Benny the Butcher, Conway the Machine, et Westside Gunn.

Véritable star du hip-hop outre-Atlantique, DMX s'est fait un nom sur la planète rap dans les années 1990. Earl Simmons est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, dans l'Etat de New York. Une enfance violente dans la banlieue de la Grosse Pomme qui lui vaudra plusieurs démêlés avec la justice. Dès la fin des années 1980, il amorce sa carrière musicale et collabore avec LL Cool J dans les années 1990. Son premier album, It's Dark and Hell Is Hot, sort le 12 mai 1998. S'en suivront sept autres, pour un total de plus de 30 millions de disques écoulés à travers le monde. Figure du rap hardcore, DMX enchaîne les tournées et les tubes et devient le deuxième rappeur de l'histoire, après Tupac, à avoir publié deux albums à se hisser la même année au classement Billboard 200.

Outre sa carrière musicale, DMX s'essaie comme acteur en jouant dans plusieurs films comme Belly de Hype Williams ou Roméo doit mourir avec Jet Li et Aaliyah en 2000. Au total, depuis la fin des années 1990, le rappeur a joué dans une vingtaine de films. Dernier en date, Pimp, de Christine Crokos, sorti en 2018.

Outre une carrière prolifique, DMX a également une vie privée bien remplie. Le rappeur, chrétien, assure lire la Bible chaque jour, une foi exacerbée par ses séjours en prison. Selon les médias américains, DMX serait le père de quinze enfants, le dernier étant né en 2016 de sa relation avec sa fiancée (qui l'est toujours aujourd'hui), Desiree Lindstrom. L'artiste a été marié à l'actrice et star de télé-réalité américaine Tashera Simmons en 1999, mais le couple, qui a eu quatre enfants, divorce en 2014.

Après l'annonce du rappeur, cette dernière samedi 10 avril sur Instagram une vidéo émouvante en hommage au rappeur. "Aujourd'hui, je célèbre ma vie en remerciant Dieu pour les 50 années qu'il m'a données. Mais aujourd'hui, je célèbre aussi mon ex-mari, mon meilleur ami, mon partenaire spirituel, mon mentor. Je remercie Dieu pour sa vie et sa paix. Et son parcours et ses leçons de vie qui ont été transmises et qui vivront pour les générations à venir", a-t-elle écrit.

Earl Simmons, alias DMX, s'est fait connaître dans les années 1990 avec plusieurs tubes comme X Gon' Give It To Ya ou Party Up. Auteur de huit albums, le rappeur de 50 ans a souvent fait les choux gras de la presse avec diverses controverses, déboires avec la justice et des problèmes d'addiction à la drogue, qui lui avaient valu un séjour en cure de désintoxication en 2019, rappelle le tabloïd américain TMZ. DMX a également eu affaire à la justice pour possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou pour s'être fait passer pour un agent fédéral. En 2017, il a été condamné pour fraude fiscale à un an de prison et 2,3 millions de dollars à restituer aux impôts