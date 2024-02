La date du retour du groupe AC/DC connue ?

Le mythique groupe australien attise la curiosité de ses fans avec des vidéos énigmatiques postées sur les réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, le suspens est à son comble. Après une première vidéo publiée par le groupe AC/DC, annonçant un retour prochain et suscitant l'engouement de ses fans, c'est un second clip, tout aussi énigmatique, qui semble en dire plus sur ce comeback tant attendu. Dans la vidéo postée mercredi 7 février, on pouvait seulement entendre l'un des riffs cultes du groupe de hard rock et une voix lancer : "êtes-vous prêts ?", laissant apparaître un chiffre, le 5.

Dans la bande-annonce de ce jeudi 8 février, le même mystère, mais un autre chiffre : le 4. Il est donc naturel de penser qu'une annonce sera faite dans quatre jours, soit lundi prochain, le 12 février. Quant à la forme de cette annonce, le mystère reste total. Un album ? Une tournée mondiale ? Les fans en rêvent, mais devront encore patienter quelques jours.

Si l'attente est grande, c'est que la dernière tournée mondiale d'AC/DC remonte à 2016 et que le dernier disque en date de la formation australienne, Power Up, est sorti en 2020. A noter que le retour sur scène du groupe de hard rock signifierait également celui du chanteur Brian Johnson, absent de la dernière tournée du groupe en raison de problèmes d'audition.