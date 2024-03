Lomepal accusé de viol : ce que l'on sait des deux plaintes

Une deuxième plainte pour viol a été déposée contre le rappeur Lomepal, déjà accusé de faits similaires.

Une deuxième plainte pour viol contre le rappeur Lomepal. Celui-ci, déjà visé par une enquête préliminaire pour les mêmes faits après une première plainte déposée en 2020, est accusé par une autre femme, rapportent l'AFP et Franceinfo. Cette deuxième plaignante a déposé plainte en 2023 contre l'artiste, pour des faits qui remonteraient à 2018 et se seraient produits en France. Pour l'heure, l'interprète de Trop beau n'est pas poursuivi dans cette deuxième affaire. "Notre client ne s'exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement. Il a été entendu longuement, il a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants", ont fait savoir auprès de Franceinfo les avocates du chanteur, Jacqueline Laffont et Julie Benedetti.

Et d'ajouter : "La qualification pénale des faits allégués est par ailleurs largement sujette à débat. Sa garde à vue a été levée bien avant la fin de la durée légale et sans poursuite. La suite de l'enquête permettra d'établir son innocence." Dans le cadre de l'enquête ouverte après la première plainte qui le vise, Lomepal a été placé en garde à vue la semaine dernière, mardi et mercredi et a été confronté à ses deux accusatrices, rapportent les mêmes sources.

L'été dernier, la presse révélait que Lomepal était visé par une enquête pour viol, pour des faits survenus à New York et qui remonteraient à 2017. Une plainte avait été déposée en ce sens par une "connaissance" de l'artiste. Quelques semaines plus tôt, c'est sur les réseaux sociaux qu'avait été sous-entendu que des affaires de ce type allaient éclater autour de l'artiste de 32 ans.