Mort de Vicente Fernandez : qui était le chanteur adulé au Mexique ?

VICENTEFERNANDEZ. Le roi de la chanson populaire, visage des orchestre mariachi au Mexique, Vicente Fernandez, est mort dimanche 12 décembre, laissant un pays en deuil.

Il était surnommé le "Sinatra des mariachis" et avait vendu plus de 70 millions d'albums : Vicente Fernandez est mort dimanche 12 décembre, jour du pèlerinage à la vierge de Guadalupe, la sainte patronne du Mexique. Roi de la chanson populaire, star des orchestre mariachis, cet artiste aux cinquante ans de carrière était âgé de 81 ans. Avec sa disparition, c'est tout un pays qui pleure l'une de ses icônes. Vicente Fernandez était hospitalisé depuis début août, après avoir été victime d'une chute dans son ranch Guadalajara, capitale de l'état du Jalisco. C'est dans cette ville qu'il est mort, a annoncé sa famille sur Instagram.

Né le 17 février 1940, Vicente Fernandez est devenu depuis ses débuts en 1965 l'une des idoles du Mexique, notamment grâce à ses performances de "rancheras", ces chansons populaires sur les tourments de l'amour, orchestrées par trompettes et guitares. En cinquante ans de carrière, l'artiste moustachu, macho assumé, toujours botté, aura vendu plus de 70 millions d'albums et récolté trois Grammy Awards et neuf Latin Grammys.

C'est le journal américain The Houston Chronicle qui le surnomme le "Sinatra de la musique ranchera" en 1991. De son mariage avec Maria del Refugio Abarca Villaseñor, Vicente Fernandez a eu cinq enfants. L'un d'eux, Vicente Fernandez Jr., avait été enlevé en 1998 pendant 121 jours par une bande criminelle réclamant 10 millions de dollars (et qui lui a coupé deux doigts). Originaire de Guadalajara, connue pour être le berceau de la Tequila et le fief du cartel de drogue du même nom, le plus dangereux de la région, Vicente Fernandez était devenu le symbole de ce Mexique tiraillé entre l'ombre et la lumière.