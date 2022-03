Solidays 2022 : programmation, dates... Tout savoir sur le festival

SOLIDAYS. Le festival Solidays sera de retour en juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps, aux portes de Paris.

[Mis à jour le 08 mars 2022 à 12h06] Solidays s'offre un nouveau poids lourd du rap français : Ninho rejoint la programmation du festival parisien ! Les organisateurs ont annoncé sa venue, ainsi que celle de 23 autres artistes, dont Ann Clue, Kalika, Lujipeka, Leto, NTO ou Saskia.

De nouveaux noms qui viennent compléter la programmation déjà annoncée du festival Solidays 2022, qui comptait notamment 47TER, Black Pumas, Eddy de Pretto, Gaël Faye, Niska, November Ultra, Oboy, Rilès, Skip the Use, Victor Solf, Yseult, Orelsan, Damso, Black Eyes Peas, -M-, Justice, Boris Brejcha, CKay, PLK, mais aussi Meute, Suzane ou Feu! Chatterton. La 24ème édition aura lieu du 24 au 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps.

Les billets pour Solidays 2022 sont disponibles sur le site de l'événement, mais aussi dans les points de vente habituels comme La Fnac ou Seetickets.

Après deux années annulées, le festival Solidays a confirmé son retour en 2022. L'été prochain, l'événement organisé par Solidarité Sida se tiendra les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps.

Après avoir confirmé son retour à l'été 2022, les organisateurs du festival Solidays ont annoncé une première salve d'artistes qui se produiront à l'hippodrome Paris-Longchamps. Pour l'heure, le line-up n'est pas complet, en attendant de nouvelles annonces. Voici toutefois le programme de Solidays 2022 jour par jour :

Vendredi 24 juin : Niska, The Murder Capital, Ayron Jones, Kalika, November Ultra, Justice DJ Set, Dubfire, NTO, Soso Maness, Kas:st, Mara, Orelsan, Saskia, Stéphane, Feu! Chatterton, La Créole, 74TER, Gazo, Biga*Ranx, Marc Rebillet, Antigone, Pongo, I Hate Models, Polo&Pan.

: Niska, The Murder Capital, Ayron Jones, Kalika, November Ultra, Justice DJ Set, Dubfire, NTO, Soso Maness, Kas:st, Mara, Orelsan, Saskia, Stéphane, Feu! Chatterton, La Créole, 74TER, Gazo, Biga*Ranx, Marc Rebillet, Antigone, Pongo, I Hate Models, Polo&Pan. Samedi 25 juin : Sopico, Viens la Fête, Ann Clue, Ronisia, Damso, Atoem, Blaiz Fayah, Gargäntua, Miley Serious, Darzack, Black Pumas, BCUC, CKay, Tsew the Kid, Mezerg, Oboy, Black Eyed Peas, Onyvaa, Gaël Faye, Meute, Babysolo33, Brö, Structures, Boris Brejcha, Skip the Use.

: Sopico, Viens la Fête, Ann Clue, Ronisia, Damso, Atoem, Blaiz Fayah, Gargäntua, Miley Serious, Darzack, Black Pumas, BCUC, CKay, Tsew the Kid, Mezerg, Oboy, Black Eyed Peas, Onyvaa, Gaël Faye, Meute, Babysolo33, Brö, Structures, Boris Brejcha, Skip the Use. Dimanche 25 juin : PLK, Rilès, Jahneration, -M-, Rone Solo, Victor Solf, Ninho, Suzane, Eddy de Pretto, Yseult, Folamour A/V Show, Lujipeka, Leto, Emma Peters.

Comme le festival Solidays est un événement engagé pour l'écologie, il est fortement conseillé de se rendre sur le site en transports en commun. Direction donc l'Hippodrome de Longchamp, Route des Tribunes, dans le 16e arrondissement de Paris. Un service de navettes gratuites y est mis en place, ainsi qu'un parking à vélos gratuit.

Si vous souhaitez vous rendre en métro au Solidays, voici les lignes à emprunter : Ligne 1 (arrêt Porte Maillot), Ligne 10 (arrêt Boulogne-Jean Jaurès) ou RER C (arrêt Porte Maillot) puis accès au festival avec les navettes gratuites.

En navettes : En collaboration avec la RATP, des navettes circulent régulièrement entre Porte Maillot et le site de Longchamp. Les horaires sont les suivants : le vendredi de 15h à 5h, le samedi de 13h à 5h et le dimanche de 12h à minuit. À partir de 0h30 le vendredi et le samedi, dans le sens des retours, le dispositif est renforcé avec des navettes desservant la gare Saint-Lazare (arrêt au niveau du N151).