Découvrez la programmation des Vieilles Charrues 2024

Le festival breton des Vieilles Charrues dévoile les artistes de sa programmation 2024, jour par jour.

Ils seront 80 à répondre à l'appel des Vieilles Charrues : le festival breton dévoile sa programmation 2024, jour par jour. A l'affiche de cette nouvelle édition, annoncée du 11 au 14 juillet prochain sur le site de Kerampuilh, à Carhaix dans le Finistère, de grands noms de la scène internationale comme Sting, Simple Minds, Sam Smith, Gossip, Cypress Hill ou PJ Harvey, mais aussi des artistes francophones comme Hervé, Hoshi, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Eddy de Pretto, L'Impératrice, Zaoui (ex Thérapie Taxi), Santa (Hyphen Hyphen), Julien Granel, ou encore la chanteuse Québécoise Charlotte Cardin.

La programmation des Vieilles Charrues 2024 met également à l'honneur la scène rap, avec PLK et Jok'Air, Soolking, Djadja & Dinaz, La Fève, Doria, Simony, ou encore Lala &ce. Côté électro, on notera Marc Ceronne, Chinese Man, The Blaze, Bon Entendeur ou encore Caravan Palace.

La billetterie des Vieilles Charrues 2024 ouvre ce mercredi 13 décembre, à 19 heures. Côté prix - qui augmentent -, comptez de 48 euros minimum pour le pass 1 jour à 183 euros pour un pass 4 jours.