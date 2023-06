Festivals 2023 en France : les événements incontournables en carte

La France compte des centaines d'événements musicaux, pour tous les goûts et tous les âges. Retrouvez tous nos articles référents sur les festivals français et notre carte.

Les festivals en France, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Au quatre coins du pays, des centaines d'événements musicaux rythment l'été, mais aussi le reste de l'année avec des manifestations même l'hiver. Du plus gros rendez-vous de l'année, le Hellfest, aux festivals plus intimes, en passant par les incontournables de l'été que sont Solidays, Les Vieilles Charrues, les Eurockéennes de Belfort, Garorock ou Rock en Seine, il y en a pour tous les goûts musicaux, tout au long (ou presque) de l'année.

► Quels sont les festivals préférés des Français ? Linternaute, avec l'institut de sondage YouGov, a posé la question aux festivaliers : la réponse ici !

Découvrez également notre carte interactive regroupant les festivals de musique incontournables en France :

Pour vous y retrouver dans les innombrables festivals organisés en France, Linternaute.com vous a préparé une sélection d'articles référents, que voici :

Les festivals à Paris

A Paris et aux alentours de la capitale, l'offre de festivals musicaux est immense. Parmi les rendez-vous immanquables de l'été, les mastodontes comme Solidays, Rock en Seine ou We Love Green. Voici notre sélection de festivals à Paris et autour :

Les festivals dans l'ouest de la France

Paris n'est évidemment pas le seul endroit en France où les festivaliers trouvent leur bonheur : dans l'ouest de la France, de nombreux événements musicaux se sont également imposés comme des rendez-vous immanquables :

Les festivals dans l'est de la France

L'est de la France n'est pas en reste quand il s'agit d'offrir de grands rendez-vous aux festivaliers : c'est le cas notamment grâce aux deux poids lourds du genre que sont les Eurockéennes de Belfort et les Nuits de Fourvière de Lyon.

Les festival dans le sud de la France

Inévitablement, dans le sud de la France, plusieurs événements sont devenus des rendez-vous incontournables d'un été musical, avec :

Les festivals dans le nord de la France

Le nord de la France ne démérite pas avec plusieurs festivals connus et reconnus, offrant aux festivaliers aguerris leur lot de festivités. Parmi les événements immanquables, Le Printemps de Bourges, qui ouvre la saison chaque année et le Main Square :

Les festivals à l'étranger

Si la France connaît chaque année un grand nombre de festivals au quatre coins du pays, certains événements internationaux sont également devenus incontournable, y compris pour le public français.