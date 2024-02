Voici la programmation complète des Eurockéennes 2024

La 34ème édition des Eurockéennes de Belfort est prévue en juin prochain. Voici sa programmation complète et les infos pratiques sur l'événement.

Les Eurockéennes 2024, demandez le programme ! Avec une trentaine de noms d'artistes supplémentaires annoncés, le festival de Belfort complète son affiche. La 34ème édition de l'événement, l'un des grands rendez-vous musicaux de l'année, se tient les 4, 5, 6 et 7 juillet prochains. Et pour que la fête soit parfaite, les organisateurs misent sur une programmation éclectique.

Sont annoncés sur les scènes de la presqu'île du Malsaucy, entre autres, David Guetta, Lenny Kravitz, Sum 41, The Prodigy, Bigflo&Oli, SCH, Gazo, Dropkick Murphys, Black Pumas, Zaho de Sagazan ou encore Yamê. On notera également la présence de Julien Granel, Flavien Berger, Bon Entendeur ou Didi B. "Avec une liste foisonnante d'artistes d'Abidjan à Santiago du Chili, de Marseille à Melbourne, d'Austin à Vesoul, cette 34ème édition se présente comme une fête mémorable et donc immanquable", promettent les organisateurs du festival dans un communiqué de presse.

La billetterie des Eurockéennes de Belfort est accessible sur le site du festival, par ici. Côté prix, comptez de 65 euros pour un billet un jour, 115 euros pour deux jours, 149 euros pour 3 jours et 199 pour les forfaits quatre jours, déjà épuisés.

La programmation des Eurockéennes 2024

La programmation des Eurockéennes de Belfort 2024 est complète ! Voici en détail, jour par jour, le line-up de l'événement :

Jeudi 4 juillet : The Prodigy, Bigflo&Oli, Royal Blood, Oumou Sangaré, Zaho de Sagazan, Pretenders, Bon Entendeur, Romy, Eloi, Gel, Horskh, Julien Granel, Lambrini Girls et Nathalie Froehlich.

Vendredi 5 juillet : Lenny Kravitz, Gazo, Dropkick Murphys, Kaaris, Black Pumas, Shay, Yamê, Blaiz Fayah, Caesaria, Dirty Deep, Girl and Girl, Lynks, Manson's Child, Slift, Canelle Doublekick, Esteban Desigual, Die Klar et DJ Kwamé.

Samedi 6 juillet : Sum 41, SCH, Idles, Heilung, Purple Disco Machine, The Breeders, The Inspector Cluzo, Apashe, Albi X, Bar Italia, Didi B, Fat Dog, Flavien Berger, Pierre Hugues José, Sprints, Tomasa Del Real, DJ Lizz, MS Nina, DJ Pedrolito et DJ Bel'Oka.

Dimanche 7 juillet : David Guetta et Blondshell.

Le festival des Eurockéennes a lieu à 7km de Belfort, sur la presqu'île du Malsaucy. Il existe plusieurs façons de se rendre sur le site :