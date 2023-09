Fête de l'Humanité 2023 : dates, programmation, infos pratiques... Tout sur le festival

Le festival de la Fête de l'Huma fait son retour ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 sur la Base 217, en Essonne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette édition.

Une Fête culturelle, politique et populaire : la Fête de l'Huma est de retour ! Pour la deuxième année consécutive, l'événement a donné rendez-vous en Essonne, sur la Base 217 au Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge, ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Pour cette nouvelle édition, une soixantaine d'artistes fouleront les planches des diverses scènes, en plus des débats, spectacles, projections ou expositions.

Restons côté musique avec quelques noms de la programmation de la Fête de l'Huma 2023, qui réunira, entre autres, Angèle, Bigflo & Oli, Djadja & Dinaz, Zaho de Sagazan, Soolking, Disiz, La Femme, Imany, Martin Solveig, Hubert-Félix Thiéfaine ou encore Mass Hysteria (la programmation complète est à retrouver plus bas). En 2022, près de 320 000 festivaliers s'étaient retrouvés sur le nouveau site du festival, en Essonne.

La programmation de la Fête de l'Huma 2023

Vendredi 15 septembre : Simia, Maem, Martin Luminet, Jo Dahan, Barlem.B, Fabrice Viera, Ashe 22, Imany, Robespierre, French Craze, Meryl, Djadja&Dinaz, Juste Shani, Jabul Gorba, Acid Arab, Les Vulves Assassines, Martin Solveig, Vanny Jordan, The balkan republic of sound, Carte blanche Braves, Mezigue B2B MadRey, Collectif Musique de fête, Eris Drew et Pardonnez-nous.

Samedi 16 septembre : Sidi Wacho, Ottis coeur, Dadou & Yechou, Brö, Edva, Jeanne Added, Les fils de joie, Dub Inc, Bracco, La Femme, La flèche, Le Bex'tet et la Grande soufflerie, Michel Cloup, Cyril Mokaïesh, Mass Hysteria, Slowbot, Soolking, Bilal Hassani, Deaf Wankers, Tin, Joe Hong et Hinaweazy, Disiz, André Minvielle et Lionel Suarez, Red Sud Atacama, Bigflo & Oli, Medine, Rebeka Warrior, Lacchesi, Collectif Vénus Club, Jaëss et U.R.TRAX.

Dimanche 17 septembre : Marc Perrone et sa bande, Les Fatals Picards, Principles of joy, Tocacake, Opium du peuple, Souad Massi, Stephanie Acquette, La P'tite fumée, Florent Marchet, Hubert-Félix Thiéfaine, Three days of forest, Caballero & JeanJass, Zaho de Sagazan, Angèle, Goran Bregovic et Suzanne Vega.

Pour la deuxième année consécutive, la Fête de l'Huma se tient donc sur la Base 217 située au Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge. Il existe plusieurs moyens de s'y rendre :

En transports en commun

De Paris : RER D - Juvisy - RER C - Brétigny

Du Sud Essonne : RER C - Brétigny

En navettes depuis la gare de Brétigny

En voiture : un parking grand public est mis à disposition au prix de 30 euros, sur la billetterie de l'événement. Ouvert de 12h à 22h le vendredi ; de 9h à 22h le samedi et de 9h à 17h le dimanche. N'oubliez pas le covoiturage !

A vélo ou en deux-roues : entrée via la Porte B du site

Pourquoi la Fête de l'Huma a-t-elle déménagé ?

La Fête de l'Huma, traditionnel rendez-vous de concerts et autres débats politiques du festival, a été contraint de déménager après cinquante ans de fête à La Courneuve. En effet, l'événement a été déplacé sur l'ex-base aérienne B217 pour laisser place à l'organisation des Jeux olympiques de 2024.

L'historique de la Fête de l'Huma

Rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de musique et de débats politiques, la Fête de l'Humanité est un événement annuel en France, organisée tous les ans par le journal L'Humanité au cours du second week-end de septembre, depuis 1930. Initialement politique, elle s'est élargie pour devenir un festival mêlant politique, culture et musique. En 2022, l'édition a attiré près de 320 000 personnes.