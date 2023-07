Vieilles Charrues 2023 : programmation, infos pratiques... Tout savoir sur le festival

VIEILLES CHARRUES. Le festival breton des Vieilles Charrues est de retour ce jeudi 13 juillet et durera jusqu'à lundi 17 juillet.

[Mis à jour le 13 juillet 2023 à 11h19] C'est le grand jour pour le festival breton des Vieilles Charrues, qui débute ce jeudi 13 juillet 2023, pour des festivités qui se termineront lundi. Cinq jours de fête et de musique à Carrhaix, où sont attendus notamment les Red Hot Chili Peppers, Rosalia, Robbie Williams, Aya Nakamura, Blur, Soprano, Lomepal, Phoenix, Bigflo & Oli, Lorenzo, Pomme, Jain, Kungs ou encoreModerat, Shaka Ponk et Suzane.

Le festival, plébiscité parmi les préférés des Français selon notre récent sondage, acceuillera au total 73 concerts, pour une édition élargie à cinq jours, contre quatre les années précédentes.

La programmation des Vieilles Charrues 2023

© Vieilles Charrues

Au même moment que la révélation de la programmation de l'édition 2023 des Vieilles Charrues, les organisateurs du festival breton ont fait savoir que la billetterie de l'événement ouvrait le mercredi 14 décembre 2022, à 19 heures. Les billets sont accessible sur le site des Vieilles Charrues, par ici.

Pour le prix des places pour le festival des Vieilles Charrues, comptez de 44 euros pour un billet 1 jour à 164 euros pour un pass 4 jours. A noter qu'il n'existe pas de pass 5 jours, le lundi (sold-out) étant un pass à part. Les pass 4 jours ne sont également plus disponibles, tout comme les pass 3 jours. Il reste des pass 1 jour disponibles pour le jeudi et le dimanche.

Les horaires des Vieilles Charrues

Pour préparer votre venue sur le site des Vieilles Charrues, voici les horaires du festival édition 2023 :

Ouverture du Park & du Jardin : 11h30 - 16h le lundi 17 juillet

Ouverture du site des concerts : 14 heures - 16h le lundi 17 juillet

Comme chaque année, le festival des Vieilles Charrues de déroule à Carhaix, dans le Finistère. L'adresse est la suivante : aux dépendances de Persivien, 29270 Carhaix-Plouguer. Pour s'y rendre, il existe plusieurs moyens :

En voiture :

Vous venez de Paris, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Malo… : rendez-vous sur les parkings mauves ;

Vous venez de Brest, Lorient, Quimper, Vannes, Pontivy… - et/ou vous dormez au Woodcamp et/ou vous faites partie du Klub : rendez-vous sur les parkings orange ;

Les parkings ouvrent le 14 juillet à partir de 10h30 et ferment le lundi 18 juillet à midi. Il existe des navettes gratuites depuis le parking mauve D et le rond-point du Poher.

Pensez au covoiturage !

En train :

TGV Paris-​Brest : descente à Guingamp. Correspondance Guingamp-Carhaix.

TER Nantes-​Quimper : descente à Rosporden. Correspondance par autocar Rosporden-Carhaix.

En bus :

Il existe plusieurs lignes de bus pour se rendre sur le site du festival des Vieilles Charrues : BreizhGo 29, 56 et 22.

© Vieilles Charrues

Comme plusieurs festivals français, les Vieilles Charrues utilisent le système de cashless, qui permet de régler ses achats sur le site uniquement via un bracelet contenant une puce. Pour cela, il suffit de créer son compte (par ici), puis de le créditer. A noter qu'il est possible de se faire rembourser le surplus après le festival - on vous conseille de mettre plus sur votre bracelet pour ne pas avoir à vous soucier de le recharger dans un endroit où le réseau devrait se faire rare.

L'édition 2022 des Vieilles Charrues, qui célébrait les 30 ans du festival et son retour après deux années blanches, s'est déroulée du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, soit quatre jours de fête et de musique. Pour son édition 2023, les organisateurs du festival ont donné rendez-vous aux fidèles de l'événement breton (et aux autres) sur cinq jours : du jeudi 13 au lundi 17 juillet 2023.