Le festival Lollapalooza Paris annulé en raison des Jeux Olympiques

En raison de la tenue des Jeux Olympiques à Paris cet été, le festival Lollapalooza Paris annonce l'annulation de son édition 2024.

Après de longs mois de suspens, l'annonce est tombée : il n'y aura pas de festival Lollapalooza à Paris cet été. Si le silence de Live Nation, qui organise l'événement, laissait présager de cette nouvelle, elle est désormais officielle. "Au vu des contraintes logistiques, administratives et sécuritaires qui sont de plus en plus fortes, et malgré des artistes et des équipes motivé.e.s à vous donner rendez-vous en juillet prochain, il nous est malheureusement impossible cette année d'organiser le festival comme nous l'avions pensé, dans les meilleurs conditions d'accueil pour nos fans, nos artistes et nos partenaires", peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi 7 mars.

L'édition 2024 du festival de musique, dont la déclinaison française existe depuis 2017, devait se tenir cet été. Les dernières années, le festival était programmé l'avant-dernier week-end de juillet, entre le 20 et le 25 en fonction des années, soit des dates très proches de la cérémonie d'ouverture des JO prévue le 26 juillet 2024 sur les quais de Seine à Paris.

Les contraintes liées à la tenue des Jeux Olympiques à Paris avaient forcé les organisateurs d'événements culturels estivaux, dont le Lollapalooza Paris, à revoir leur calendrier, décalant parfois simplement leurs dates. Ce qui aura visiblement été impossible pour Live Nation et le Lolla Paris, qui donne donc rendez-vous aux festivaliers l'été prochain, est-il annoncé dans le même communiqué.

Contrairement au Lollapalooza Paris, d'autres festivals avaient réussi à contourner les contraintes de calendrier et les problématiques liées à la sécurisation des grands événements culturels, à l'image des Francofolies ou des Vieilles Charrues.