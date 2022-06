La chanson de l'année 2022 : Amir gagnant, Jul en duplex, revivez la soirée de TF1

CHANSON DE L'ANNÉE. La traditionnelle cérémonie de TF1, "La chanson de l'année", a vu Amir plébiscité par le public avec sa chanson "Rétine".

00:31 - Où en est-on dans la liste des gagnants de la Chanson de l'année ? Amir et Kendji Girac ont, depuis ce soir, le même nombre de titres classés « Chanson de l’année ». Kendji Girac a remporté les éditions 2015, 2016 et 2018. Amir, en plus d’être le gagnant de cette édition 2022, avait déjà remporté la Chanson de l’année 2017 et 2019. Derrière eux, Christophe Maé possède deux titres. Le reste des lauréats n’a remporté qu’un titre.

04/06/22 - 23:55 - En savoir plus sur la chanson gagnante, "Rétine", d'Amir « Rétine » a été créé par Amir pour rendre hommage à sa femme, Lital. Le couple s’est marié en 2014. Le titre est sorti en 2021 dans une réédition de son dernier album "Ressources". Et celle dont il partage la vie, Lital, semble avoir apprécié cet hommage, au point de sortir de l’ombre pour interpréter quelques paroles de la chanson sur TF1 avec son mari ce 4 juin.

04/06/22 - 23:42 - Ridsa, Christophe Willem et Hyphen Hyphen sur scène Après la chanson d’Amir, "Rétine", désignée Chanson de l'année 2022, l'artiste Ridsa interprète le titre "Santa Maria" puis Christophe Willem chante "PS : Je t'aime", chanson écrite par Slimane. "Too Young" est ensuite interprété par Hyphen Hyphen.

04/06/22 - 23:32 - Amir, grand gagnant de la Chanson de l'année ! Amir est désigné grand gagnant de la Chanson de l'année 2022 avec son titre "Rétine" qu'il a interprété ce soir en duo avec sa femme, Lital, ce qui lui a manifestement porté chance ! Il succède à Florent Pagny et Patrick Fiori.

04/06/22 - 23:22 - Bigflo & Oli de retour pour un deuxième titre et historique des Chansons de l'année Bigflo & Oli sont revenus sur scène pour chauffer la salle avant d'annoncer le grand gagnant de la Chanson de l'année et font sauter le public. Le duo toulousain a plus de succès que lors de son premier titre. Nikos Aliagas diffuse ensuite un historique des 18 chansons ayant remporté le titre de Chanson de l'année, une plongée nostalgique à coup sûr. Parmi les anciens gagnants, Zaz, Yannick Noah, Garou ou encore Christophe Maé.

04/06/22 - 23:12 - Mentissa en compétition avec « Et Bam » Ancienne finaliste de The Voice et candidate de Vianney, Mentissa interprète « Et Bam », chanson écrite par Vianney lui-même pour sa protégée. La chanteuse joue sur l’émotion, un certain décalage avec le titre de Jul qui a été diffusé juste avant !

04/06/22 - 23:06 - Jul chante un titre en duplex ! Jul, qui n'a pas pu être présent pour cause de concert au Vélodrome le 4 juin, a tout de même tenu à faire un titre en duplex en direct depuis le stade. Jul chante "Superstar" devant un Vélodrome plein à craquer !

04/06/22 - 22:53 - Claudio Capéo rend hommage "à toutes les mamans du monde" avec "Mamma" Claudio Capéo, qui compte cinq participations à ce titre, concourt pour la Chanson de l’année avec « Mamma ». Ce titre est extrait d’un album en hommage à ses racines italiennes. En piano-cordes- voix, Claudio Capéo émeut l’assistance avec sa chanson. Les internautes ne sont pas en reste et saluent une performance « touchante ».

04/06/22 - 22:47 - Slimane, hors-compétition mais quand même sur scène ! Slimane, qui n’est pas en course pour le titre, est quand même venu à la Chanson de l’année pour interpréter « La Recette ». Un single qui annonce son futur disque, en solo cette fois, après avoir rencontré un grand succès avec Vitaa. Son troisième album est attendu sous peu !

04/06/22 - 22:43 - Yanns, star de TikTok, se lance avec « Clic Clic Pan Pan » Yanns, qui s’est fait connaître sur TikTok, est en compétition avec « Clic Clic Pan Pan » qui est « 80% de love ». La gestuelle qui va avec le titre, est mimée dans le public. On dirait que le jeune chanteur a toujours chanté devant un public aussi impressionnant. Il défie le public et lui fait reprendre son refrain.

04/06/22 - 22:36 - Le recordman de l'émission, Kendji Girac, se lance avec "Conquistador" Kendji Girac, qui a remporté trois fois le titre de Chanson de l'année, est cette année en compétition avec "Conquistador". Il est en tout cas à la conquête d'un quatrième trophée avec une chanson d'amour "magnifique, une histoire solaire" selon l'artiste lui-même. Accompagné de sa guitare, Kendji Girac ambiance le public à Toulon tandis qu'un couple de danseurs interprète des danses latines en arrière-plan, une illustration parfaite du titre.

04/06/22 - 22:24 - La Zarra chante « Tu t’en iras » L’artiste québécoise La Zarra interprète « Tu t’en iras », une chanson mélancolique sur « les hommes qui partent » et la fin de l’amour. La chanteuse impressionne par une tenue sculpturale rouge avec un chapeau de la même couleur, très imposant ! « Le public est tellement beau », salue la chanteuse avant de se retirer.

04/06/22 - 22:20 - Les internautes émus de l’apparition surprise de la femme d’Amir, Lital Sur les réseaux sociaux, les internautes sont très touchés par l’apparition surprise de la femme d’Amir, Lital. Ils saluent l’amour qui transparaît entre les deux époux et sont manifestement attendris par les regards échangés entre les deux autant qu’impressionnés par les talents de chanteuse de Lital. Quelle belle surprise ????#LaChansonDeLAnnee #retine ????

04/06/22 - 22:18 - Keen’V et un titre « plein de positivité » Keen’V fait son apparition avec le titre « Outété », un titre sur les gens qui n’ont pas été là durant les périodes difficiles qu’il définiti pourtant comme « plein de positivité ». Un sujet pas si léger mais sur une musique entêtante. Le chanteur n’a manifestement pas été abattu par cette époque au vu de son énergie sur scène.