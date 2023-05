De coiffeuse à chanteuse : comment une "soirée arrosée" a changé la vie de La Zarra

La chanteuse canado-marocaine La Zarra, représentante de la France à l'Eurovision 2023, a débuté sa carrière sur un curieux hasard.

Elle est et restera la porte-drapeau tricolore à l'Eurovision 2023 : la chanteuse canado-marocaine La Zarra a été désignée par la délégation française quelques mois avant le concours de chant européen, qui se tient ce samedi 13 mai 2023 à Liverpool, en Angleterre, pour défendre la France avec la chanson Évidemment. Voilà deux ans que l'équipe française de l'Eurovision courtisait la chanteuse. "Il y a deux ans, j'ai rencontré La Zarra, en adéquation avec ce que je recherche pour l'Eurovision", a justifié Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des divertissements et jeux de France Télévisions.

Si La Zarra tient par ailleurs depuis des semaines et sa révélation au grand public à garder une part de mystère sur sa vie en général, quelques éléments sur son passé et ses débuts ont été distillés dans la presse avant sa participation à l'Eurovision. Fatima Zahra Hafdi, dite La Zarra, est née le 25 août 1997 à Montréal, au Canada. Mais selon Le Parisien, la chanteuse aurait mis un point d'honneur à brouiller les pistes et serait en fait née dix ans plus tôt, en 1987.

Avant de devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui, La Zarra a fait ses débuts dans un tout autre métier, puisqu'elle était coiffeuse ! Une première profession qu'elle quittera en traversant l'océan Atlantique pour s'installer à Paris, où elle fera ses premiers pas professionnels dans la musique.

Et ses débuts dans la musique à plein temps sont le fruit d'un heureux hasard. C'est effectivement lors d'une fête que La Zarra va faire la rencontre qui changera sa vie, celle du producteur canadien Benny Adam. "Dans une soirée un peu arrosée, on a commencé à jouer. Il taponnait sur un piano et il a entendu ma voix. Il m'a dit : 'On se voit en studio. Demain'", se souvient-elle dans La Presse.