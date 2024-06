Ce village de France où Jordan Bardella a fait 100% : il a une histoire particulière avec l'Allemagne

Jordan Bardella a remporté une large victoire aux élections européennes. Dans un village, il a même fait l'unanimité. Ce dernier a d'ailleurs une histoire bien particulière.

Lors des élections européennes, Jordan Bardella a largement dominé avec 31,37% des suffrages exprimés selon le ministère de l'Intérieur. Le RN a fait une percée dans de nombreux coins de France où il peinait auparavant, comme la Bretagne par exemple. Dans certaines communes, les scores RN ont explosé. A Courcelles-sur-Voire dans l'Aube, le parti d'extrême droite a réalisé un score de 86,36% et à Raincourt en Haute-Saône, sa liste a atteint les 85,19%.

Ceci étant, il existe un village où Jordan Bardella a fait l'unanimité. En recevant les votes des six votants d'Ornes, il a fait carton plein, c'est à dire 100%. Ornes est une commune située dans le département de la Meuse dans la région Grand Est. Le village est en bordure de la forêt domaniale de Verdun. Il a donc une histoire bien particulière.

Dès août 1914, l'ordre a été donné d'évacuer le village mais les habitants s'y sont refusés. Deux enfants ont alors été tués par des éclats d'obus et certains villageois ont été capturés et faits prisonniers par les Allemands. Le 21 février 1916, la bataille de Verdun a commencé. Le village a alors fini par être pris par les troupes allemandes le 24 février 1916.

Un village détruit pour toujours

Ornes a grandement été détruit sous l'acharnement des échanges d'artillerie. En ruine, il a été repris par les Français le 23 août 1917. Avant cette terrible période, le village comptait 700 habitants qui vivaient de l'agriculture et de l'artisanat. Avec ces combats, ces derniers ont été condamnés à l'exode et n'ont pas pu revenir.

La commune n'a, en effet, jamais été reconstruite et a donc été classée comme "morte pour la France". Les dégâts étaient trop importants, Ornes a alors été classé en zone rouge. Il fait ainsi partie des neuf villages français dévastés durant la Première Guerre mondiale et qui n'ont jamais repris vie. Un monument aux morts dans l'ancien cimetière ainsi qu'une chapelle ont tout de même été inaugurés dans le village. Il reste aussi les vestiges de son ancienne église et ces derniers habitants, qui ont donc voté pour Jordan Bardella.