La programmation de Rock en Seine 2024 s'allonge

Le festival parisien de Rock en Seine, qui fête ses vingt ans, fera son retour à Saint-Cloud du 21 au 25 août 2024.

Incontournable dans le paysage des festivals francophones, Rock en Seine sera de retour du 21 au 15 août 2024 sur les pelouses du parc de Saint-Cloud, aux portes de Paris. Au programme de cette prochaine édition, des poids lourds internationaux comme Lana Del Rey, programmée pour une soirée spéciale en ouverture du festival ET son unique date en France cette année, mais aussi Fred Again, LCD Soundsystem, Maneskin, Massive Attack, PJ Harvey, The Offspring ou The Smile.

A l'affiche de Rock en Seine 2024 également Blonde Redhead, Inhaler, Jungle, Olivia Dean, Soulwax, Róisín Murphy, The Hives, The Kills ou Zaho de Sagazan, à qui décidément tout réussit ces derniers mois. Une première salve de nom complétée ce 1er février par 19 nouveaux noms, dont Gossip, de retour après 12 ans d'absence, les Anglais de Kasabian, le duo électro 2manydjs, le gang punk Frank Carter & The Rattlesnakes, mais aussi Sleater-Kinney ou Baxter Dury. A noter que la soirée du 21 août, avec Lana del Rey, affiche complet !

La programmation de Rock en Seine 2024

Mercredi 21 août : Lana del Rey

: Lana del Rey Jeudi 22 août : Maneskin, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gossip, Kasabian, The Hives, The Last Dinner Party, Dead Poet Society, Destroy Boys, Lucky Love, Teezo Touchdown, The Psychotic Monks

: Maneskin, Frank Carter & The Rattlesnakes, Gossip, Kasabian, The Hives, The Last Dinner Party, Dead Poet Society, Destroy Boys, Lucky Love, Teezo Touchdown, The Psychotic Monks Vendredi 23 août : Fred Again, Jungle, Loyle Carner, Olivia Dean, Sampha, Soulwax, Elmiene, Say She She

: Fred Again, Jungle, Loyle Carner, Olivia Dean, Sampha, Soulwax, Elmiene, Say She She Samedi 24 août : Massive Attack, The Offspring, 2manydjs, Blonde Redhead, Inhaler, The Kills, Astéréotypie, Sleater-Kinney

: Massive Attack, The Offspring, 2manydjs, Blonde Redhead, Inhaler, The Kills, Astéréotypie, Sleater-Kinney Dimanche 25 août : LCD Soundsystem, PJ Harvey, The Smile, Baxter Dury, Róisín Murphy, Zaho de Sagazan, Canblaster, Soyuuz

La billetterie de Rock en Seine 2024

Les billets de Rock en Seine sont disponibles sur le site du festival et dans les points de vente habituels, comme La Fnac.

Côté prix, comptez de 81 euros pour le billet 1 jour en tarif normal, 135 euros pour le forfait deux jours au choix et 185 euros pour le forfait trois jours au choix et 219 euros pour quatre jours.

Comme chaque année, le festival Rock en Seine investit le domaine de Saint-Cloud, aux portes de Paris. L'adresse du festival est la suivante : Adresse : L'accès au festival est situé Place George Clémenceau, 92210 Saint-Cloud.

Il existe différents moyens de se rendre sur le site :