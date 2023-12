Découvrez la suite de la programmation de l'Hyper Weekend Festival 2024

Pour sa troisième édition, l'Hyper Weekend Festival vous donne rendez-vous les 26, 27 et 28 janvier 2024 à la Maison de la Radio et de la Musique.

Pour l'édition 2024 de l'Hyper Weekend Festival, rendez-vous est pris : l'événement organisé par Radio France fait son retour à la Maison de la Radio et de la Musique les 26, 27 et 28 janvier 2024. Trois jours et trois nuits de festivités, de concerts et de créations musicales, qui se tiendront dans les différents lieux emblématiques de la Maison ronde. L'an passé, pour sa deuxième édition, l'Hyper Weekend Festival avait attiré quelque 12 000 festivaliers et plus d'un million d'auditeurs pour sa retransmission radio.

Alors pour son retour en 2024, il fallait frapper fort : après une première salve de noms, les organisateurs dévoilent la suite de la programmation avec Thomas de Pourquery, Jan Verstraeten ou L'Impératrice en cuisine, mais aussi l'affiche complète de la création Françoise Hardy par Sage, avec Thomas Dutronc, Clara Luciani, Philippe Katerine, November Ultra et Voyou.

L'affiche comptait par ailleurs déjà d'autres créations alléchantes, celle de Jeanne Added entourée de l'orchestre philharmonique de Radio France, ou de Barbara Pravi à Dalida, Diva Tzigane. Côté concerts, feront vibrer le public des jeunes artistes pop comme Santa, Lucky Love ou Lisa Ducasse, ou rap avec Mario, Annie .Adaa ou Baby Volcano, auxquels s'ajoutent d'autres artistes comme Miki, Czesare, Jimmy Magardeau, Poppy Fusée, Lafable ou Poltergeist.

"Le compte à rebours est lancé pour la troisième édition de l'Hyper Weekend Festival ! Trois nouvelles journées et trois nouvelles nuits pour mettre en lumière la force de la création artistique de notre scène française (...) La diversité musicale s'exprime en premier lieu sur l'émergence, la parité, la diversité et l'inclusivité", souligne Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France, dans le communiqué de presse accompagnant l'annonce des premiers noms de l'Hyper Weekend Festival 2024.