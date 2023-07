Festival de Saint-Céré : dates, programmation... Les infos

Pour son édition 2023, le festival de Saint-Céré est de retour du 31 juillet au 12 août, avec une programmation misant sur la découverte et la création.

Une "grande fête musicale", "au coeur de l'été, sous la magie d'un ciel étoilé, dans un patrimoine d'exception fait de châteaux, monuments nationaux, jardins, églises" : telle est la promesse du festival de Saint-Céré, dont Linternaute est partenaire, qui a lieu cette année du 31 juillet au 12 août 2023, avec une programmation misant sur la découverte et la création. Durant une quinzaine de jours, des créations, redécouvertes, programmes originaux enchanteront petits et grands.

De La Tragédie de Carmen au Coq Maurice, en passant par les chants de La Main harmonique, Prévert & Kosma, un Rigoletto ou Le roi s'amuse, il y en aura pour tous les goûts. Les organisateurs misant aussi sur des créations, comme l'Octuor de Mendelssohn par le Quatuor Hermès ou encore La Gran Partita de Mozart par l'ensemble Sarbacanes.

La programmation du festival de Saint-Céré

L'intégralité de la programmation des deux semaines de l'édition 2023 du festival de Saint-Céré est à retrouver sur le site de l'événement.

Zoom sur... Le coq Maurice

L'histoire a fait les gros titres de la presse internationale : celle du Coq Maurice, devenu bien malgré lui porte parole du monde animal, symbole de ruralité. L'opéra de campagne, imaginé par Julien Masmondet à la direction musicale, retrace l'histoire improbable des aventures juridiques du Coq Maurice, traîné en justice par des voisins ne supportant plus son chant. Le compositeur Pascal Zavaro, avec la complicité de Mathieu Pattedoie pour le livret, le chef d'orchestre Julien Masmondet et la metteuse en scène Catherine Dune proposent un opéra de campagne accessible à tous.

Le Coq Maurice - durée 1h10 - au Théâtre de l'Usine de Saint-Céré, les mercredi 02 août 2023 et vendredi 04 août 2023, à 21 heures.

Le Quatuor Hermès présente : Fauré & Beethoven : l'art du quatuor à cordes

Le Quatuor Hermès, composé de Lou Yung-Hsin Chang à l'alto, Omer Bouchez et Elise Liu au violon et Yan Levionnois au violoncelle, s'accorde sur les œuvres de Beethoven et Gabriel Fauré, le temps d'un spectacle de 1h15, présenté au festival de Saint-Céré, où ils avaient déjà régalé le public lors de l'édition 2022.

Quatuor Hermès - Fauré & Beethoven : l'art du quatuor à cordes - durée 1h15 - à l'Église des Récollets de Saint-Céré le lundi 31 juillet 2023 à 20h30, puis à l'Église des Cordeliers de Gourdon le mercredi 02 août 2023, à 21 heures.