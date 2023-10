Bob Dylan a écrit des lettres d'amour à cette chanteuse française, voici sa réaction quand elle les a découvertes

Dans les années 1960, l'artiste de légende avait écrit plusieurs lettres à une chanteuse française, qui ne les a reçues que bien des années plus tard.

Il est de ces histoires d'amour impossibles ignorées de tous. En 2018, l'une d'elles, improbable, a refait surface dans l'émission de Nagui, la Bande Originale, sur France Inter. Invitée sur la station, une chanteuse française a révélé avoir reçu des brouillons de lettres, écrites par Bob Dylan dans les années 1960 et dont elle ignorait, jusqu'à bien plus récemment, l'existence. Cette chanteuse, c'est Françoise Hardy !

Bob Dylan avait, à l'époque, aperçu la jeune artiste à la télévision et était tombé fou amoureux en découvrant une photo, raconte-t-elle sur France Inter. Dans les années 1960, le chanteur de légende aimait se rendre quotidiennement dans un café du Greenwich Village, à New York. Sur sa machine à écrire, il rédige alors des lettres et en abandonne certaines sur place, ramassées par le patron de l'établissement.

La réaction de Françoise Hardy

Selon le récit de Françoise Hardy, ce sont des amis de ce dernier qui ont récupéré les brouillons écrits pour elle, avant de les lui envoyer, bien des années plus tard. "Ces deux personnes, qui ont mis beaucoup de temps à me trouver, avaient hérité de certains documents", raconte Françoise Hardy. "Ils ont pensé que ceux-là pouvaient m'intéresser", confie-t-elle, affirmant avoir été "profondément touchée" par la lecture de ces lettres, sur lesquelles il est mentionné "for Françoise Hardy".

Les deux artistes, qui s'étaient croisés en 1966 à l'Olympia, à Paris, ne se sont jamais revus.

"Il parle de la distance, que ça rend les choses impossibles. Et que peut-être que ça n'avait aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo, mais il dit aussi qu'il n'a pas besoin de me connaître pour savoir qui je suis", raconte encore Françoise Hardy, qui avait trouvé douloureuse la lecture des mots de Bob Dylan et qualifié cette romance de "fixation romantique adolescente".