Ecouter de la musique en travaillant, vraie ou fausse bonne idée ? La science a une réponse et il y a même des morceaux à éviter

Ecouter de la musique en travaillant, est-ce réellement une bonne idée ? Les scientifiques ont une réponse et même un type de musique à éviter absolument...

Ecouter votre chanteuse ou votre chanteur préféré tout en travaillant, est-ce une vraie ou fausse bonne idée ? Quelle est l'influence de la musique sur la productivité ? Pour beaucoup d'adeptes, la musique décuple notre efficacité. Certains comparent même ce phénomène avec l'effet Mozart, théorie un peu fumeuse selon laquelle écouter de la musique classique rendrait intelligent.

Selon les scientifiques qui se sont penchés sur la question, l'efficacité ou non de la diffusion de musique pendant le travail (ou les révisions dans le cas des étudiants), dépend de de plusieurs éléments. Il faut notamment prendre en compte les habitudes, la personnalité de chacun, mais aussi le type de tâches à réaliser.

A en croire une étude repérée par le site Business Insider par exemple, les gens réussissent moins bien une tâche de mémoire lorsqu'ils écoutent de la musique en arrière-plan, alors qu'ils sont plus efficaces quand ils travaillent dans le silence. Pour les révisions, Mesdames et Messieurs les étudiants, il faudra donc repasser.

En revanche, écouter de la musique peut favoriser la concentration sur des tâches manuelles ou répétitives, en plus d'aider à diminuer le stress et l'anxiété. Ecouter de la musique peut également avoir un effet sur votre humeur : plus elle est bonne, plus vous serez à même de travailler dans de bonnes conditions.

Mais il faut pour cela privilégier des musiques instrumentales et bannir les chansons à texte. En effet, les paroles des morceaux, qui captent l'attention de votre cerveau, ont plutôt tendance à vous éloigner de votre tâche. Daniel Levitin, neuroscientifique cognitif et l'auteur de This is Your Brain on Music, préconise même d'écouter de la musique avant de commencer à travailler, pour vous détendre et vous mettre de meilleure humeur, mais d'arrêter au moment où le travail commence.

Le scientifique assure qu'écouter de la musique pendant le travail occupe une partie de votre capacité d'attention, ce qui signifie vous aurez moins de ressources à mettre dans votre tâche. De quoi faire réfléchir ceux qui ne peuvent plus se passer d'un casque sur les oreilles quand ils travaillent.