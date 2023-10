Comment s'enlever une chanson obsédante de la tête ? Les astuces imparables que vous auriez aimé connaître plus tôt

Il est souvent insupportable d'avoir le même air dans la tête pendant toute la journée, voire plus. Comment s'en défaire ? Voici les astuces.

La sensation est des plus désagréables, surtout quand elle dure des heures, voire des jours. Nous avons tous connu ce moment où une chanson s'accroche à notre esprit, se répétant en boucle dans notre cerveau comme un refrain tenace. De la dernière chanson passant en continu sur les radios au vieux classique, il est parfois difficile de se défaire de ces mélodies envahissantes. Heureusement, il existe des moyens efficaces de rompre ce cycle incessant et de retrouver la tranquillité mentale.

Voici quelques astuces imparables pour vous enlever toute chanson obsédante de la tête, ce qui peut tout de même demander une petite gymnastique intellectuelle. En appliquant ces stratégies, vous retrouverez votre paix mentale, même s'il est tout à fait normal d'avoir une chanson en tête de temps en temps bien entendu.

La technique du grand remplacement : c'est une évidence, remplacer la chanson obsédante par une autre mélodie que vous aimez permettra de se débarrasser d'une mélodie intrusive. Choisissez une chanson entraînante ou apaisante qui peut éclipser le refrain obsédant et occuper votre esprit. Vous concentrer sur une tâche aura le même effet. Essayez les puzzles !

: c'est une évidence, remplacer la chanson obsédante par une autre mélodie que vous aimez permettra de se débarrasser d'une mélodie intrusive. Choisissez une chanson entraînante ou apaisante qui peut éclipser le refrain obsédant et occuper votre esprit. Vous concentrer sur une tâche aura le même effet. Essayez les puzzles ! La technique du "mâchouiller" : une astuce plus méconnue mais bien utile est celle de la mastication ! Il vous suffit pour cela de mâcher un chewing-gum, selon la très sérieuse étude publiée en 2015 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology, ce qui permet de lutter contre les pensées intrusives et les troubles obsessionnels.

: une astuce plus méconnue mais bien utile est celle de la mastication ! Il vous suffit pour cela de mâcher un chewing-gum, selon la très sérieuse étude publiée en 2015 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology, ce qui permet de lutter contre les pensées intrusives et les troubles obsessionnels. La méditation : pratiquez la méditation ou des techniques de relaxation pour calmer votre esprit. Laissez les pensées liées à la chanson s'éloigner naturellement pendant que vous vous concentrez sur votre respiration et votre état intérieur. Cela peut aider à rompre le cycle des pensées obsessionnelles.

: pratiquez la méditation ou des techniques de relaxation pour calmer votre esprit. Laissez les pensées liées à la chanson s'éloigner naturellement pendant que vous vous concentrez sur votre respiration et votre état intérieur. Cela peut aider à rompre le cycle des pensées obsessionnelles. Le sport : faites de l'exercice pour libérer des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent aider à éliminer les pensées intrusives. Que ce soit une simple promenade, une séance de yoga ou une course, l'exercice physique peut vous aider à vous débarrasser de l'emprise de la chanson. Le secret que les villageois connaissent mais ne disent pas - deux cuillères de cette poudre et les punaises de lit sont éliminées J'ai mis du papier aluminium derrière ma box Internet - cela a tellement boosté mon Wi-Fi que j'aurais voulu le faire avant

: faites de l'exercice pour libérer des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent aider à éliminer les pensées intrusives. Que ce soit une simple promenade, une séance de yoga ou une course, l'exercice physique peut vous aider à vous débarrasser de l'emprise de la chanson.

Avoir une chanson en tête n'est pas rare, ce phénomène, qui toucherait entre 97 et 99% de la population, porte d'ailleurs un nom, celui de "ver d'oreille", soit "Earworms" en anglais. Ce terme a été évoqué pour la première fois en 1978 par un écrivain et journaliste américain, Desmond Bagley et depuis théorisé par de nombreux scientifiques, musicologues ou psychologues.