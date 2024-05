Lenny Kravitz, Santa, Theodort... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des sorties musicales de la semaine, il y en a pour tous les goûts.

Une nouvelle semaine de mai se termine et avec elle, arrivent les sorties musicales de la semaine ! Plusieurs nouveautés notables et bien différentes en ce vendredi 24 mai, avec notamment le nouvel album de Lenny Kravitz, Blue Electric Light, celui de Santa, intitulé Recommence-moi, mais aussi Etincelle, le disque de reprises de Waxx. On notera aussi Imad, le tout premier projet du phénomène montant Theodort, ou la pépite de Zaho de Sagazan : sa reprise de Modern Love de David Bowie.

Branchez vos enceintes, montez le son, installez-vous confortablement : voici la playlist des nouveautés musicales de la semaine.

Lenny Kravitz - Blue Electric Light

Après l'avoir annoncé avec trois singles - dont l'excellent Human - Lenny Kravitz publie Blue Electric Light, son douzième album studio, comptant... douze titres. Ecrit et enregistré dans son studio aux Bahamas, ce disque, dans lequel l'artiste a enregistré lui-même la plupart des instruments, mêle deep-soul et rock'n'roll.

Santa - Recommence-moi

Après le succès de son tube Popcorn Salé paru en 2022, la chanteuse Santa, du groupe tout aussi populaire Hyphen Hyphen, sort ce vendredi 24 mai son tout premier album solo, intitulé Recommence-moi. Composé de onze titres, ce disque est porté par les singles Qui a le droit, Recommence-moi, titre éponyme et... Popcorn Salé en ouverture.

Waxx - Etincelle

Pour l'album Etincelle, le musicien Waxx a fait appel à ses amis, des artistes comme Adé, Ben Mazué, -M-, Ibeyi, Pomme, Camélia Jordana, Mat Bastard, Juliette Armanet ou le duo KO KO MO et... Pénélope Bagieu, dessinatrice de bandes dessinées Pénélope Bagieu et épouse de l'artiste - qui a d'ailleurs dessiné la pochette du disque. La proposition ? Reprendre la chanson qui leur avait donné envie de faire de la musique, et l'enregistrer dans l'endroit de leur choix. Le résultat : un disque de 17 reprises, de Jardin d'hiver de Henri Salvador à Black or White de Michael Jackson, en passant par J'ai dix ans d'Alain Souchon ou Sk8er Boi d'Avril Lavigne.

Theodort - Imad

A 23 ans, il est le nouveau phénomène de la scène rap française : Théodore Levisse, plus connu sous le pseudonyme Théodort - avec un T - qui sort ce vendredi son tout premier disque, intitulé Imad et comptant quinze morceaux, dont les singles Toko Dombi et Wayeh, qui cumulent respectivement dix et quatre millions d'écoutes sur Spotify.

Zaho de Sagazan - Modern Love

Après avoir enchanté la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes le 14 mai dernier - on ne se lasse pas de cette vidéo, ni du sourire de Greta Gerwig, présidente du jury, face à cette prestation - Zaho de Sagazan publie sa version de Modern Love, empruntée à David Bowie qui l'avait sortie en 1983 et prêtée au film Frances Ha dans lequel joue et danse, justement, Greta Gerwig.