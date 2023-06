Tiques en France – voici où le risque de se faire piquer est le plus élevé

Les piqûres de tiques se multiplient cette année. Une carte montre la probabilité d'être piqué, ville par ville. Découvrez-là !

Faites place à la toute nouvelle innovation française : la carte météo des tiques ! Imaginé par INRAE, VetAgro Sup et bien d'autres acteurs scientifiques et industriels, ce nouvel outil pourrait révolutionner notre façon de nous protéger contre ces petites bêtes et les maladies qu'elles transmettent. Vous pensiez que votre appli météo était indispensable? Attendez de voir ça.

Ces organisations se sont penchées sur le risque lié à la tique Ixodes ricinus. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Leurs travaux ont permis de cartographier les zones les plus propices à la présence et l'activité des tiques. Ils ont aussi développé un modèle pour prédire les moments les plus à risque, en fonction des saisons et de la météo. C'est comme avoir un superpouvoir anti-tiques !

Alors, où risquez-vous le plus de croiser une tique affamée ? Leurs recherches indiquent que le centre, le nord-est et le sud-ouest de la France sont les zones les plus favorables à ces parasites. Par contre, si vous êtes dans les régions méditerranéennes ou en haute montagne, vous pouvez respirer, le risque est plus faible.

Le but ultime de ces recherches? Combiner cette carte et ce modèle pour créer des cartes météo des tiques. Vous pourrez alors savoir quand et où vous risquez le plus de vous faire piquer.

De quoi nous permettre de mieux cibler les campagnes de prévention, et, en tant qu'individus, de mieux nous protéger. Qu'on se le dise, personne n'a envie de se faire piquer par une tique lors d'une balade en forêt. Alors, restez à l'écoute, cette carte météo des tiques pourrait bien être la prochaine fonctionnalité indispensable de votre smartphone.