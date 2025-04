Fini les implants, on pourrait bientôt faire repousser nos dents grâce à cette découverte révolutionnaire

Chaque année, environ 2 millions de Français subissent une extraction de dent. Des chercheurs pourraient bien avoir trouvé une solution innovante pour la faire repousser.

Pourrons-nous bientôt voir nos dents repousser, comme les requins ? Aujourd'hui, lorsqu'une dent définitive tombe ou est arrachée, il existe plusieurs options : laisser un trou, ce qui est loin d'être esthétique et peut notamment avoir des impacts sur les autres dents ; le bridge, qui abime les dents voisines ; ou l'implant, un procédé invasif, long et souvent coûteux. Il y a donc un réel besoin d'alternatives pour les nombreuses personnes, notamment âgées, qui perdent ou doivent se faire arracher des dents. D'autant plus que "le nombre de personnes concernées par la perte d'une voire de l'ensemble des dents est amené à croître", selon la Haute autorité de santé.

Heureusement, des chercheurs britanniques ont fait une "avancée majeure", se réjouissent-ils dans un communiqué. Après 10 ans de recherche, ils sont parvenus à recréer dans leur laboratoire "l'environnement nécessaire à la pousse des dents". À la manière dont cela se produit naturellement dans le corps, cet environnement créé dans le laboratoire "permet aux cellules de communiquer entre elles". Une cellule peut ainsi dire à une autre de se développer en dent. In fine, cela permet de "recréer le processus de développement des dents".

De nouvelles dents, crées avec les propres cellules des patients, pourraient ainsi être développées en laboratoire, ou même directement dans leur bouche. "Nous pourrions transplanter les jeunes cellules dentaires à l'emplacement de la dent manquante et les laisser se développer dans la bouche. Nous pourrions également créer la dent entière en laboratoire avant de la placer dans la bouche du patient", a expliqué le Dr Xuechen Zhang, un des membres de l'équipe du King's College, dans le communiqué.

Même s'il faudra sûrement attendre des années avant que cela soit effectivement possible, les chercheurs estiment que "la capacité de régénérer les dents constituerait une avancée majeure pour la dentisterie". Les dents cultivées représenteraient ainsi une meilleure option par rapport aux implants. Une "dent fabriquée en laboratoire à partir des propres cellules du patient pourrait s'intégrer parfaitement à la mâchoire et se réparer comme une dent naturelle", expliquent-ils. Enfin, les dents créées en laboratoire sont "plus solides, plus durables et exemptes de risques de rejet, offrant ainsi une solution plus durable et biologiquement compatible que les implants", précise le Dr Zhang.